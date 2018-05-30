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Кредитование субъектов малого предпринимательства в РК увеличилось на 1,8%

30.05.2018 14:02   488   0

Объем кредитования банками экономики увеличился на 1,1% и на конец апреля 2018 года составил 12,701 трлн тенге, сообщает Национальный банк Казахстана.

По данным регулятора, кредитование субъектов малого предпринимательства увеличилось на 1,8% до 2,766 трлн тенге (21,8% от общего объема кредитов экономике). В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 15,3%), промышленность (15%), строительство (6,9%), сельское хозяйство (5%) и транспорт (4,4%).

Также объем кредитов юридическим лицам в апреле 2018 года увеличился на 0,7% до 8,046 трлн тенге, физическим лицам на 1,8% до 4,655 трлн тенге.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 0,8% до 9,485 трлн тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 0,2%, физическим лицам увеличились на 1,9%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 1,9% до 3,216 трлн тенге, в том числе кредиты юридическим лицам увеличились на 2,1%, физическим лицам уменьшились на 1,5%. 

За апрель объем депозитов в тенге сократился на 0,5%...
На конец апреля 2018 года объем депозитов в национальной валюте составил 9,377 трлн тенге, в иностранной валюте - 7,678 трлн тенге, что меньше на 0,5%...

Удельный вес кредитов в тенге на конец апреля составил 74,7% (в марте 2018 года – 74,9%). Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 1,9% до 10,871 трлн тенге, а объем краткосрочных кредитов за месяц уменьшился на 3,5% до 1,83 трлн тенге.

Данияр Смагулов исключен из состава правления АО «Банк «Bank RBK»

В апреле 2018 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,3% (в декабре 2017 года – 13,2%), физическим лицам – 19,6% (19,2%).

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    140

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    119

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    361

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

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Цитата дня
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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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