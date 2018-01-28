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Криптобиржа возместит клиентам потерю криптовалюты на $400 млн

28.01.2018 13:54   1726   0

Японская биржа цифровых валют Coincheck решилась на выплату компенсаций своим клиентам, которые потеряли криптовалюту в результате действий хакеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Криптобиржа Coincheck заявила, что возместит потери клиентов от хакерской атаки, в ходе которой было похищено криптовалюты на $400 млн, из собственных средств. Атака произошла в минувшую пятницу и стала крупнейшей в истории.

Согласно сообщению, пострадавшими от кражи криптовалюты NEM стали 260 тыс. пользователей. Всем им, как обещает биржа, будет выплачена компенсация по ставке 88,549 йен ($81) за каждую монету. Всего было похищено 523 млн монет, сказано в заявлении биржи. Когда будут выплачены средства, в сообщении не указывается. 

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 Как отмечает Bloomberg, заявление последовало спустя менее чем двое суток, после того, как стало известно о хакерской атаке. Она была произведена в минувшую пятницу и может стать крупнейшей в истории. 

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Если Coincheck успешно справится с последствиями кражи, это станет далеко не первым подобным случаем в мире цифровой валюты. Ранее гонконгская криптобиржа Bitfinex, также пережившая в прошлом году атаку хакеров, которая стоила ей $65 млн, компенсировала потери большинству своих  клиентов.

Пресс-конференция представителей Coincheck. 26 января 2018 года (Фото: Kyodo / East News)

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