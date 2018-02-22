Глава Нацбанка РК Данияр Акишев сегодня в ходе олайн-конференции рассказал, кто может досрочно снять пенсионные накопления из ЕНПФ.

Вопрос досрочного снятия пенсионных накоплений на сегодняшний день обсуждается с Правительством РК и бизнес-сообществом в рамках предложений Национального банка по реформированию системы управления пенсионными активами граждан.

«Что касается возможности досрочного снятия накоплений из ЕНПФ, то данная опция будет предоставлена вкладчикам, имеющим сверхдостаточные пенсионные накопления, которые позволят сохранить в пенсионном фонде достаточную сумму для обеспечения стабильного дохода в нетрудоспособном возрасте», - рассказал Данияр Акишев.

«Наша позиция, что эти деньги нужны на обеспечение комфорта граждан в нетрудоспособном возрасте, на пенсии, поэтому никаких других идей, чтобы использовать накопления, в небольших суммах, сформировавшихся в накопительной системе, мы не рассматриваем. Речь идет о тех людях, чьи пенсионные накопления достаточны для полного обеспечения жизни человека в нетрудоспособном возрасте»,- добавил банкир.

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Он также отметил, что согласно предварительным расчетам, в Казахстане насчитывается до 4 тысяч вкладчиков, которые могли бы воспользоваться опцией по досрочному снятию пенсионных накоплений через заключение договоров пенсионного аннуитета с компаниями по страхованию жизни.