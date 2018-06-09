Куда Нацбанк инвестирует пенсионные накопления казахстанцев?

На Общественном совете при ЕНПФ начальник управления департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Нургазин рассказал, о том куда будут вложены накопления будущих пенсионеров.

В прошлом году НБ приобрел государственные ценные бумаги Республики Казахстан на 255,2 млрд тенге. Эти деньги пошли на финансирование дефицита республиканского бюджета.

«Также в целях диверсификации портфеля пенсионных активов было приобретено иностранной валюты на 500 млрд тенге или 1,58 млрд долларов США. Третий приоритет наших инвестиций – это приобретение облигаций международных финансовых организаций, номинированных в тенге (103 млрд тенге). Хочу пояснить, что все большие инвестиционные фонды именно так выстраивают политику: ГЦБ, иностранная валюта и квазигосударственный сектор», - объяснил ситуацию Нургазин.

Так, в 2017 году НБ приобрёл за счет ЕНПФ обусловленных долговых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора на 68,8 млрд тенге.

«Инвестирование в финансовые инструменты банков второго уровня и инвестирование в ценные бумаги корпоративных казахстанских эмитентов идут далее. Пока разрабатываются параметры покупки ценных бумаг наших БВУ. Банкам надо пройти андерайтинг, привлечь инвесторов и только тогда НБ может приобрести до 50% выпуска. Банки звонят, узнаю о программе, на что можно рассчитывать. Определить сроки выпуска и приобретений я не могу», - рассказал подробности представитель Нацбанка.

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Новое стратегическое распределение валютного портфеля предусматривает инвестирование пенсионных активов в глобальный индекс акций и индексы облигаций развивающихся и развитых стран.

«Инвестиционной декларацией ЕНПФ предусмотрены следующие индексы: индекс акций (MSCI World Index), в состав которого входят акции компаний с высокой и средней капитализацией, относящихся к развитым странам индекс государственных ценных бумаг развивающихся стран с рейтинговой оценкой не ниже «ВВ». Индекс корпоративных ценных бумаг эмитентов развитых и развивающихся стран с высокой капитализацией и рейтинговой оценкой не ниже «ВВВ-», - рассказал спикер.

Индексное инвестирование пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться зарубежными управляющими компаниями, мировые лидеры в области профессионального управления активами, имеющие высокий кредитный статус и значительный опыт работы с финансовыми инструментами, в которые предполагается инвестировать пенсионные активы.

«Мы размещаемся только на рыночных условиях. Если ставка неадекватная, то мы ищем другие варианты», - заключил спикер.

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