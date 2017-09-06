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Куда поступят деньги казахстанцев, собранные по программе ОСМС?

06.09.2017 12:13   19115   3

Министр здравоохранения Елжан Биртанов разъяснил, куда поступят деньги казахстанцев, собранные по программе ОСМС, сроки которой могут быть сдвинуты на 2 года.

По словам главы ведомства, министерство выступает с инициативой продолжить собирать взносы с работодателей, несмотря на перенос сроков введения ОСМС.

«Предлагается частично перенести сроки. То есть мы продолжим деятельность фонда и сбор взносов с работодателей, наши предложения – продолжить сборы взносов, которые поступают. Но перенести сроки оплаты за медуслуги на год или на два. Сейчас мы это прорабатываем», - сказал он в интервью informburo.kz.

Министр считает, что это позволит аккумулировать необходимые обществу средства, чтобы войти в медстрахование и представить застрахованным достаточный пакет медуслуг.

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«С другой стороны, проработать вопросы по самозанятым, меры их вовлечения, в том числе меры по обеспечению продуктивной занятости», - отметил Елжан Биртанов в кулуарах заседания Правительства 5 сентября.

Стоит отметить, собранные средства будут храниться в Национальном банке. Через 2 года в Министерстве здравоохранения ожидают сборов на сумму порядка 160 млрд тенге.

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«По закону 110 млрд тенге – это требуемые Нацбанком резервы для обеспечения стабильности фонда. А остальные деньги пойдут на расширение пакета медуслуг для застрахованных. То есть новые медуслуги, которые будут предоставляться», – сказал глава ведомства.

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Он также отметил, что, согласно предложению Минздрава, в течение двух лет основным финансирующим органом остаётся Правительство.

Гарантированная бесплатная медпомощь будет предоставляться на весь срок переноса ОСМС. Это коснётся всех слоёв населения – как работающих, самозанятых, так и безработных граждан.

«Работодатели уже начали платить взносы, и фонд, как финансовый мешок, грубо говоря, начал создаваться. И необходимо продолжить его формирование. Но непосредственно взносы физлиц – это наёмных работников, тех, за кого платит государство и в том числе самозанятых, мы предлагаем перенести, и они должны начинаться одновременно с получением услуг. То есть условно год или два, не с 1 января 2018 года, когда будет создано соответствующее достаточное время, чтобы всех максимально вовлечь. Мы предлагаем двухлетний период, чтобы мы могли сразу уже принимать взносы от населения и оплачивать им медуслуги как застрахованным», – пояснил министр.

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Как стало известно, в настоящее время Министерство здравоохранения прорабатывает новую инициативу с госорганами.

«Если после переговоров потребуется перенос сроков, то соответствующие поправки в законодательство нужно будет внести до конца 2017 года», - заключил министр.

Напомним, 4 сентября глава Казахстана призвал не спешить с внедрением обязательного медстрахования. Нурсултан Назарбаев считает, что население может быть недовольно тем, что кому-то придётся самому платить за медстрахование, когда кто-то будет получать услуги за счёт государства.

6 сентября 14:11
Габит
Хоть и второй раз собираемся запустить мед.страхование, но это очень серьезный проект. Требующего тщательного подхода.
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6 сентября 14:06
Жасулан
Правильно сделали, что приостановили ОСМС. Доработают, тогда и запустят. Очень полезная программа, если реальная разбирать все предлагаемые плюсы
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6 сентября 14:04
Алдияр
Я думаю, двух лет хватит, чтобы подготовили программу к старту.
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  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    55

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    9

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    28

Цифра дня
3,9%
составила инфляция в Казахстане за 8 месяцев 2017 года
Цитата дня
Получается так, что пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим! Дети хотят учиться в новых школах, есть поручение главы государства. С Национального фонда деньги выделяются по программе «Нурлы жол», деньги передаются регионам. А мы вот к началу учебного года все еще в тендер играем. Надо в корне ломать это!
Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр Республики Казахстан
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