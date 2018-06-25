Курс биткоина обновил минимум 2018 года

Стоимость биткоина в субботу опустилась к отметке $6 тысяч и тем самым обновила минимум 2018 года. В последний раз биткоин опускался к отметке $6 тысяч в феврале 2018 года, сообщает Vestifinance.ru.

Данные Coinmarketcap свидетельствуют, что 23 июня, примерно в 03:19 по времени Астаны, стоимость биткоина установила локальный минимум в $6 006,6. Ранее минимум 2018 года был зафиксирован 6 февраля, когда стоимость цифровой валюты опускалась до $6 048. В последний раз курс биткоина опускался ниже уровня $6 000 в прошлом году — 29 октября, когда его стоимость достигала $5 724.

В понедельник стоимость биткоина растет в рамках коррекции после того, как в пятницу новости о взломе крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж вызвали его существенное удешевление.

Среди причин падения называют взлом биржи Bithumb и последовавшее за этим заявление правительства Южной Кореи об ужесточении регулирования криптовалютных бирж и ускорении имплементации нормативной базы для индустрии. Впрочем, эксперты рынка уверены, что за снижением наступит коррекция.

В пример приводятся аналогичные случаи из прошлого: когда в январе была взломана Coincheck, курс биткоина после появления этой новости упал более чем на 10%. Около двух недель назад хакерской атаке подверглась биржа Coinrail, в результате чего биткоин потерял более 12,25%. Когда стало известно о взломе Bithumb, стоимость биткоина уменьшилась всего на 2%, а затем снова отскочила вверх на 3,14%.

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На момент написания материала биткоин растет в цене на 4.63%. Рыночная капитализация составила $105.77 млрд. Стоимость одного токена BTC составляет $6 180.26. Все криптовалюты из первой десятки также растут. Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в восходящем тренде.

Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $251 млрд. Индекс доминирования биткоина составляет 42%.