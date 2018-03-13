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Кыргызы продали 7,7% акций ЗАО "БТА Банка" казахстанскому БТА банку

13.03.2018 18:34   2531   0

Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) Республики Кыргызстан продал принадлежащие ему 7,7% акций ЗАО «БТА Банк» казахстанскому АО "БТА Банк", сообщает Tazabek со ссылкой на пресс-службу фонда.

В марте 2018 года между Кыргызской Республикой и АО «БТА Банк» (Казахстан) было подписано мировое соглашение об урегулировании международного арбитражного спора и договор купли-продажи 7,7092% государственного пакета акций ЗАО «БТА Банк».

Условия договора купли продажи со стороны АО «БТА Банк» (Казахстан) по оплате суммы сделки полностью исполнены, на расчетный счет Фонда поступили 177 млн 620 тыс. сомов, которые в полном объеме будут перечислены в республиканский бюджет.

Ранее, в 2011 году, «БТА Банк» предъявил к КР иск в международный инвестиционный арбитраж, администрируемый Постоянным Арбитражным судом в Гааге, о якобы незаконных действий правительства КР и других лиц, которые, как утверждалось «БТА Банком», состояли в незаконной экспроприации 71% акций истца в дочернем «БТА Банке» в КР, что его по мнению нарушило соглашение между правительствами КР и РК о взаимной защите инвестиций. Сумма иска составляла $75 млн.
 

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  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    54

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    103

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    25

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
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Цифра дня
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Цитата дня
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