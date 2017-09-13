Ляззат Ибрагимова: Рост сбережений в Жилстройсбербанке показывает, как меняется ментальность казахстанского общества

АО «Жилстройсбербанк» стабильно в лидерах по депозитному и кредитному портфелю. С подробностями о том, какие новые проекты ожидают банк в ближайшей перспективе, в том числе и в рамках государственных программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер», в эксклюзивном интервью «Къ» рассказала председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова.

– Ляззат Еркеновна, вот уже полгода как Вы возглавляете один из крупнейших банков Казахстана. Что за этот период изменилось в работе банка?

– С Жилстройсбербанком у меня очень долгие отношения. Еще в 2004 году я стала одним из первых вкладчиков банка, спустя пять лет, в 2009 году, работая в «Самрук-Казына», была членом совета директоров Жилстройсбербанка. В прошлом году, будучи заместителем председателя правления холдинга «Байтерек», курировала работу ЖССБ, полгода возглавляла совет директоров и в январе 2017 стала председателем правления банка.

Жилстройсбербанк – единственный банк, работающий не только согласно закону «О банках и банковской деятельности РК», но и руководствующийся собственным законом «О жилищных строительных сбережениях», что является уникальным конкурентным преимуществом и позволяет нам предлагать клиентам жилищные займы по самой доступной ставке. Особенность нашей модели накопления средств заключается в том, что прежде чем получить заем, клиент должен вместе с нами копить деньги на депозите.

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Вначале клиент становится нашим вкладчиком и только потом – заемщиком. Проанализировав процесс открытия клиентом депозита в банке, мы поняли, что когда вкладчик обращается к нам, то сталкивается с необходимостью заплатить комиссию за открытие счета в размере 0,55% от договорной суммы, что, безусловно, отталкивает его и вызывает сомнения. Платить банку за то, чтобы в последующем вкладывать еще свои деньги, весьма нелогично и не способствует выстраиванию долгосрочных отношений с клиентом. Комиссия была психологической и финансовой преградой для клиентов, которые хотели открыть счет в ЖССБ. Для решения этого вопроса мы проанализировали среднюю договорную сумму, которая необходима клиенту для улучшения жилищных условий. Этот показатель не достигал и 2 млн тенге. По сути человек изначально открывал в банке депозит на небольшую сумму, чтобы не платить большую комиссию.

На деле же получалось, что клиент сам себя обманывал, потому что открывая вклад на 2 млн невозможно скопить необходимые средства на приобретение квартиры. Поэтому мы провели собственные расчеты и приняли решение обнулить комиссию за открытие счета. Спустя уже 4 месяца мы заметили позитивную динамику – клиентская база стала увеличиваться до 1,5 – 2 тысяч клиентов в день за I полугодие текущего года.

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По темпам роста мы стали самым быстрорастущим банком в Казахстане. Сейчас мы ежедневно выдаем кредитов на 1–1,5 млрд тенге. Клиенты открывают депозиты в ЖССБ на большие суммы. Таким образом растет депозитный и кредитный портфель банка, а самое главное – это позволяет нам выстраивать долгосрочные отношения с клиентом, основанные на честности и доверии.

– Недавно в ЖССБ произошли реорганизационные изменения. С чем это было связано?

– На самом деле серьезных изменений не было. Мы расширили правление. Это связано с тем, что за последние 3 года наблюдается большой рост объемов кредитного и депозитного портфелей. Кроме того, появляются новые направления, которые необходимо курировать и развивать: online-банкинг, участие в государственной программе «Нурлы жер» в качестве основного финансового оператора, а также пересмотр модели взаимодействия ЖССБ с другими банками. Все изменения в нашей работе в основном касаются отношений банка с клиентами. Мы хотим стать более клиентоориентированным банком. Многие представляют ЖССБ как некий совковый государственный банк, в котором априори должны быть большие очереди, неприветливый персонал, неудобное расположение отделений и прочее. Мы работаем над тем, чтобы сломать сложившийся стереотип.

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– Известно, что ЖССБ намерен привлечь инвестора, и часть пакета акций будет передана в частные руки. На каком этапе находится этот процесс? Ведутся ли переговоры с потенциальными инвесторами?

– Единственным акционером банка АО «НУХ «Байтерек» был привлечен финансовый консультант по планируемой приватизации ЖССБК. Роль консультанта – помочь выбрать инвестора или стратегического партнера, с которым банку действительно будет выгодно сотрудничать. В настоящее время совместно с консультантом проводятся подготовительные работы, в том числе по определению стоимости и размера доли в капитале банка, подлежащей реализации, а также способа и этапов проведения приватизации.

Банк заинтересован в привлечении специализированного и стабильного финансового института или группы с аналогичным международным опытом, которые обеспечат его дальнейшее качественное развитие в соответствии с принятой стратегией и приверженностью лучшей практике и принципам системы жилстройсбережений.

– Каков на сегодняшний день кредитный портфель банка?

– В 2016 году мы выдали 148 млрд тенге, а за последние 7 месяцев текущего года выдали уже 140 млрд. Ежегодно мы растем примерно на 30%. Мы автоматизировали основные банковские процедуры по выдаче кредитов и открытию депозитов. В этом году мы планируем полностью автоматизировать постдепозитные и посткредитные операции.

– Какова же ситуация с депозитным портфелем?

– По состоянию на 1 августа текущего года депозитный портфель банка составляет 470 млрд тенге. Следует отметить, что люди стали больше верить в систему жилищно-строительных сбережений. За 14 лет очень многое изменилось на рынке недвижимости, при этом всегда наблюдался рост цен на недвижимость, который превышал темпы роста доходов населения. За последние три года мы наблюдаем стагнацию на рынке недвижимости, которая оказалась для нашего вкладчика самой благоприятной ситуацией.

– Какие новые инструменты разработаны в рамках программы «Нурлы жол» и «Нурлы жер»?

– Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» объединила в себе новые механизмы поддержки жилищного строительства и действовавшие по ранее принятым государственным и отраслевым программам «Нұрлы жол» и Программе развития регионов до 2020 года. Акиматы финансируют строительство жилья в соответствии с условиями государственных программ по ценам до 140 тыс. тенге за 1 кв. м в регионах Казахстана, в Астане и Алматы – до 180 тыс. Так как земля и вся инфраструктура принадлежит акимату, то жилье по такой программе всегда ниже рыночной стоимости. До конца года мы ожидаем ввода порядка 12 тыс. квартир для передачи нашим вкладчикам. Кроме этого, в рамках программы «Нурлы жер» есть еще несколько направлений: стимулирование частных застройщиков, развитие индивидуального жилищного строительства.

В рамках направления стимулирования строительства жилья частными застройщиками 7% годовых от ставки вознаграждения по кредитам частных застройщиков будет погашаться за счет субсидий государства через фонд «Даму». При этом не менее 50% построенных квартир частный застройщик передает вкладчикам ЖССБ по ценам до 220 тыс. тенге за 1 кв. м в регионах Казахстана, в Астане и Алматы – до 260 тенге за 1 кв. м. Сейчас мы уже подписали несколько соглашений в Актобе и Астане. Таким образом у нашего вкладчика будет выбор не только эконом-жилья по госпрограмме, но и жилья более высокого класса.

Пилотные проекты строительства индивидуальных жилых домов реализуются в областных центрах, малых и моногородах. Цена реализации составляет не более 120 тыс. тенге за 1 кв. м (без стоимости инженерных сетей). В данном направлении Программы участвуют только очередники акиматов на получение земельного участка. При этом у очередников на земельные участки появилась возможность получить не только землю, но и готовый жилой дом по доступной цене, построенный на этом земельном участке. Этот дом он может выкупить как за счет собственных средств, так и за счет кредита в ЖССБ по ставке вознаграждения 5% годовых и с первоначальным взносом от 30% от стоимости приобретаемого жилья

– Любой казахстанец может поучаствовать в этой системе по программе «Нурлы жер»?

– В системе ИЖС будут участвовать только те, кто встали в очередь на землю, на земельные участки. Они будут получать направления из акимата (при наличии первоначального взноса 30%), где становились в очередь. Потом проходить оценку платежеспособности. Сейчас по всем регионам началось активное строительство городков, где на 10 сотках возводятся индивидуальные дома. Мы начали получать документы из Костанайской области. Это поселок Заречный, пригород. Сейчас отрабатываем получение документов именно на жилые дома в Северо-Казахстанской области, Семее, и сейчас во многих регионах будут развивать это направление.

– Насколько я знаю, Вы ведете работу с Казпочтой, которая обслуживает большое количество населения, особенно в удаленных регионах. Для чего это нужно банку?

– Как уже было отмечено, мы в течение последних трех лет существенно расширили депозитный и кредитный портфели, не увеличивая при этом количество персонала. Это сделано за счет автоматизации бизнес-процессов. В прошлом году мы запустили онлайн-банкинг, в котором уже зарегистрировалось более 200 тысяч пользователей. 70 тысяч из них пользуются мобильной версией. Приложение позволяет не только отслеживать свои накопления, но еще и просматривать размер начисленного вознаграждения, следить за своим оценочным показателем, пополнять депозит и погашать кредит.

С мая 2017 года мы запустили новый способ оплаты – с помощью QR-кода. Это дает возможность клиентам пополнять депозиты просто нажатием кнопок мобильного телефона. Все оплаты происходят без комиссии для клиента, то есть если клиент платит 20 тысяч, до банка дойдет 20 тысяч. Но при этом мы выстраиваем партнерские отношения, оплачиваем другому банку понесенные им затраты. А для клиентов нужно только ввести номер карточки и сумму пополнения счета. Зачисление денег происходит в течение 2–3 минут. Это очень удобная функция. В ближайшее время мы с помощью QR-кода будем внедрять функцию погашения займов.

Мы активно развиваем и альтернативные каналы приема платежей. В том числе при помощи таких наших партнеров, как «Казпочта». Мы заключили соглашение о сотрудничестве, и теперь клиенты ЖССБК могут оформить депозиты в более 800 автоматизированных отделениях Казпочты по всей стране, из которых 38% – это сельские отделения и 62% находятся в районах и селах.

На сегодня партнерами банка также являются Халык Банк, Казкоммерцбанк, Kaspi bank, Евразийский банк, банк Centercredit. Кроме этого, мы пользуемся терминалами Qiwi, Paypoint.

Сейчас по альтернативным каналам проходит около 30% платежей банка. Если за 2016 год мы провели 621 тысячу онлайн-платежей, то уже по состоянию на август 2017 – 737 тысяч платежей. Здесь очень много работы. Можно и нужно использовать возможности банковского сектора Казахстана. Они достаточно хорошо подготовлены. Мы понесли бы гораздо большие расходы, если бы стали развивать собственную сеть терминалов и отделений. Мы готовы работать со всеми коммерческими банками, пользоваться их инфраструктурой, поскольку мы не преследуем цели создать банк с огромной филиальной сетью. Технологии Fintech последних лет показывают, как банки превращаются в сервисный институт, где есть много интересных вещей, которые можно реализовать.

– Что могло бы помочь вкладчикам платить меньше, а получать больше?

– Мы постоянно ищем возможности снизить финансовую нагрузку на клиента. За последние три года, во-первых, мы снизили до нуля комиссию за выдачу сумм, внесенных сверх графика накоплений. Мы также снизили до нуля комиссию за начисление на транзитный счет, за оформление депозитов, безналичный перевод внутри системы банка и выдачу справок.

При этом мы смотрим со стратегической точки зрения, чтобы вместе со вкладчиком пройти трудный путь накопления. С 1 июля мы, наоборот, ввели комиссию за снятие денег, если срок депозита составляет меньше 12-ти месяцев. Сумма комиссии – 1%. Стоит отметить, что количество расторжений договоров снизилось в 2 раза. Таким образом эта комиссия стоит на страже личных сбережений клиентов, а через год он получит государственную премию в размере 20% от суммы поощряемого вклада (поощряемая сумма вклада не может превышать 200 МРП) и, естественно, будет более заинтересован копить дальше. Поэтому все комиссии банка направлены на то, что когда человек пришел в банк, он смог максимально понятно и удобно выстроить жилищный план и накопить на свою квартиру. Сейчас, к примеру, у нас есть переуступка прав по депозиту среди родственников. Мы планируем возобновить ее среди третьих лиц и сделать этот процесс абсолютно прозрачным. К концу года весь механизм будет разработан. Он позволит все делать максимально быстро, в то же время не создавая никаких препятствий для клиента.

– Некоторые аналитики прогнозируют, что к концу года курс тенге упадет и это, естественно, скажется на вкладах населения. Как в данном случае будут защищены вкладчики вашего банка?

– Наверное, Жилстройсбербанк – единственный банк в Казахстане, который не боится девальвации. В прошлом году мы также были единственным банком, который в течение 2015–2016 годов платил компенсацию по девальвации, которая составила 35%. У нас нет ни одного валютного обязательства и нет ни одного валютного актива. Мы работаем только в тенге. Вместе с казахстанцами верим и планируем, что инфляционное таргетирование приведет к тому, что резких девальвационных скачков не будет. Но с другой стороны хотим успокоить наше население, сказав, что впервые за 25-летнюю историю цены на недвижимость перестали зависеть от курса, а стали зависеть от потребительского спроса населения. Поэтому опасаться нечего. Нужно копить. Самый главный бонус ожидает в конце, когда выполнены все условия тарифного плана. Это жилищный заем в тенге по низкой ставке – от 3,5% до 5% годовых.

– Сегодня БВУ стали активно выходить на KASE. Планирует ли ЖССБ двигаться в данном направлении?

– Планируем выпустить облигационный займ. У нас весьма привлекательное финансовое состояние. Средства облигационного займа мы хотим использовать, во-первых, для развития кредитования индивидуального жилищного строительства и во-вторых, для увеличения объема выдачи кредитов для военнослужащих. В рамках «Нурлы жер» мы поддерживаем также и ИЖС. Наши вкладчики могут получать займы на те деньги, которые мы привлечем c EНПФ. Разумеется, фонд потребует рыночную ставку. Сейчас это на уровне котировки, 10,5% годовых. По условиям программы «Нурлы жер» эти займы будут субсидироваться государством, и вкладчик в конечном итоге будет платить 5% годовых. Этот облигационный заем в настоящее время находится на стадии подготовки

– Какие планы у ЖССБК в перспективе нескольких лет?

– Планов много. Во-первых, это запуск новых продуктов: доступных и понятных. С 1 августа мы запустили единую тарифную программу и назвали её «Баспана», что в переводе с казахского означает «кров», «крыша над головой», олицетворяющая безопасность, когда у человека есть свой кров, куда он всегда может вернуться. При этом ничего революционного мы не делали – просто объединили все ранее действовавшие тарифные программы и выстроили в так называемую «линейку». Если раньше у нас было 4 тарифных плана, которые строго делили на периоды с возможностью накопления: три года, пять с половиной лет, восемь с половиной лет или 15 лет, то сейчас это гибкая система, позволяющая в зависимости от планов клиента выбрать свой срок накопления, от которого, соответственно, будет зависеть срок погашения кредита. Клиент сам решает, сколько лет он будет копить, под какой процент он хочет получить жилищный заем. Это достаточно интересная возможность, которая позволит вкладчику более ответственно относиться к своим деньгам. При этом все параметры системы жилищного сбережения остаются, то есть ему необходимо будет достигнуть минимального значения оценочного показателя – 16. Это размер вознаграждения по депозиту, поделенный на договорную сумму и умноженный на 1000. Мы планируем, что вместе с введением единой тарифной программы и с отменой комиссии за открытие и увеличением договорной суммы по депозиту, мы получим хорошие результаты.

Если до 1 апреля у нас средняя договорная сумма была 2 млн тенге, – а фактически на эту сумму невозможно купить квартиру, – то сейчас средняя договорная сумма поднялась вместе с новым депозитом до 6 млн тенге. Теперь люди открывают реальные депозиты и понимают, сколько еще надо вложить, чтобы накопить на жилье. С единой тарифной программой «Баспана» у нашего вкладчика появится четкий финансовый план. Конечно, он будет достаточно жестким, потому что если человек хочет накопить нужную сумму за 3–4 года, придется вкладывать достаточно большие суммы. Так, чтобы накопить 20 млн тенге придется откладывать на депозит до 200 тыс. тенге в месяц.

Рост сбережений в ЖССБ показывает, как меняется ментальность и психология казахстанского общества. Люди понимают, чтобы получить квартиру, необходимо приложить определенные усилия, чем-то жертвовать и очень внимательно планировать, но в конечном итоге можно решить проблему – приобрести свой кров, свою крышу и собственную безопасность. Наши ставки от 3,5% до 5% годовых фиксированы и не привязаны ни к каким макроэкономическим показателям, ни к ставкам рефинансирования, ни к курсу валюты, поэтому вкладчики защищены от возможной девальвации и от большого роста процентных ставок.

Хотелось бы еще отметить один интересный проект. Мы планируем запустить жилищную программу для молодежи г. Алматы в III квартале 2017 года. Инициатором этой идеи выступил акимат Алматы. Они планируют выделить кредит только для вкладчиков города Алматы, для молодых людей, чтобы дать им возможность получить кредит на покупку жилья на самых выгодных условиях в части первоначального взноса. Эти условия будут отличаться от классических тарифных программ.

Кроме того, мы ведем разработку продукта для казахстанских военных, который планируем запустить в 2018 году. Сейчас в Мажилисе находится закон «Об обеспечении жильем военнослужащих». В соответствии с которым ежегодно порядка 60 тыс. военнослужащих будут иметь право на получение жилищных выплат. Если раньше жилищную выплату разрешалось использовать только на арендные платежи, то сейчас законом предусмотрено 8 направлений использования данных средств: погашение жилищного кредита, жилищные сбережения, улучшение жилищных условии и т. д. И мы специально для военных разработаем продукт в рамках наших тарифных программ, которые вместе с жилищными выплатами помогут населению в приобретении своего жилья. Наша цель – это еще и экономия бюджетных расходов. То есть, чем быстрее военный станет владельцем своего жилья, тем понятнее будет, какую сумму жилищных выплат государство предоставит.