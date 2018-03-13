Львиную долю новых микрокредитов направят на кооперацию в сельхозпереработке

14 млрд тенге из дополнительно выделяемых в 2018 году на микрокредитование 20 млрд тенге направят на развитие кооперации в сельскохозяйственной переработке, сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова.

«В 2018 году на микрокредитование предусмотрено 42 млрд тенге, из них 31 млрд тенге на сельскую местность и 11 млрд тенге на города и моногорода. По поручению главы государства финансирование будет увеличено на 20 млрд тенге и составит в текущем году 62 млрд тенге. В соответствии с вашим поручением, Бакытжан Абдирович (премьер-министр РК Сагинтаев), министерством труда и социальной защиты населения совместно министерством национальной экономики, сельского хозяйства, финансов и местными исполнительными органами детально проработаны конкретные механизмы реализации данной инициативы», - сказала она за заседании правительства 13 марта.

В целях обеспечения качественного микрокредитования и доведения средств до конечных заемщиков министерство предложило свои подходы.

«В дополнительно выделяемых 20 млрд тенге на кредитование в селах и городах порядка 14 млрд тенге предлагаем направить на развитие якорной кооперации вокруг крупных перерабатывающих сельхозпредприятий. Это позволит обеспечить гарантированный сбыт продукции для получателей микрокредитов. Остальные 6 млрд тенге планируется направить на кредитование в городах и моногородах.

Нацбанк создаст дочку для ипотечной программы

Для обеспечения своевременного планирования администраторам бюджетных программ – министерство сельского хозяйства и министерство национальной экономики, необходимо до 15 марта внести соответствующие бюджетные заявки в Минфин с четким распределением по регионам.

Соответствующие кредитные договоры на общую сумму 20 млрд тенге предлагается подписать до конца апреля.