Магжан Ауэзов больше не председатель правления Forte Bank

Решением Совета директоров АО «ForteBank» от 9 февраля 2018 года прекращены полномочия Магжана Ауэзова в качестве председателя правления банка в связи с предложением его кандидатуры на должность члена Совета директоров с последующим выдвижением на пост председателя Совета директоров, - сообщает пресс-служба банка.

Совет директоров банка назначил председателем правления АО «ForteBank» Гурама Андроникашвили, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя правления.

Жумабек Мамутов, ранее занимавший должность заместителя председателя Правления АО «Банк Kassa Nova», назначен на должность заместителя председателя правления АО «ForteBank».

«За год работы Магжан Ауэзов выполнил поставленные перед ним задачи и вывел ForteBank в топ-5 банков страны. На следующем этапе он, с его глубоким знанием финансового сектора, сосредоточится на стратегических задачах банка в своей новой роли в Совете директоров.

Назначение Гурама Андроникашвили на должность председателя правления продиктовано его обширным опытом в международных финансовых институтах и активным участием в развитии банка с момента его создания. Его задача - продолжить динамичное развитие ForteBank как лидера банковского сектора Казахстана», - прокомментировал назначения мажоритарный акционер АО «ForteBank» Булат Утемуратов.

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Ауэзов Магжан Муратович родился 28 ноября 1975.

Образование: 1996 - Джорджтаунский университет (Вашингтон, США), специальность «Международная экономика; 1996 г. - КазГУ им. Аль-Фараби, факультет международных отношений; 1998 г. - Магистратура Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), специальность «Международные финансы и банковское дело»;

Опыт работы:

- 1998 - 2002 гг. - АБН АМРО Банке Казахстан, курировал кредитование, кредитное структурирование и анализ, торговое финансирование, взаимоотношения с клиентами в сырьевых отраслях экономики;

- 1998-2007 гг. - старший преподаватель на факультете международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби;

- 2002-2015 гг. - управляющий директор - член правления АО «Казкоммерцбанк»;

- 2014-2015 гг. - председатель правления АО «БТА Банк»;

- с 31 марта 2015 - председатель правления АО «Казкоммерцбанк».

- с 7 ноября 2016 года избран членом совета директоров АО «ForteBank»

- с 20 декабря 2016 года - председатель правления АО «ForteBank».

Гурам Андроникашвили окончил Университет Дарема, Великобритания. С 2001 по 2010 годы работал в финансовой компании JP Morgan, Лондон, Великобритания, Группе Европейских финансовых институтов, аналитик, эксперт, вице-президент. С 2010 по 2012 годы – председатель правления АО «МЕТРОКОМБАНК». С 13 апреля 2012 г. – по настоящее время – АО «АВС Банк» (прежнее название АО «ForteBank»), председатель правления Банка. С 5 января 2015 года - заместитель председателя правления АО «ForteBank». С 20 декабря 2016 года - первый заместитель председателя правления АО «ForteBank».

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АО «ForteBank» образован в 2015 году в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также терминальной и эквайринговой сетью, насчитывающей более 850 банкоматов и около 10 000 POS-терминалов в торговых и сервисных предприятиях. В банке работает более 3 500 специалистов.