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Магжан Ауэзов избран председателем совета директоров АО «ForteBank»

14.03.2018 18:50   1247   0

В соответствии с решением Совета директоров АО «ForteBank» от 12 марта 2018 года Ауэзов Магжан избран председателем совета директоров банка.

Напомним, 9 февраля 2018 года его полномочия  в качестве председателя правления банка были прекращены в связи с предложением его кандидатуры на должность члена совета директоров с последующим выдвижением на пост председателя совета директоров.

Ауэзов Магжан Муратович родился 28 января в 1975 году.

Трудовая деятельность:

- 1998-2002 годы работал в АБН АМРО Банке Казахстан, где курировал кредитование, кредитное структурирование и анализ, торговое финансирование, взаимоотношения с клиентами в сырьевых отраслях экономики;

- 1998–2007 годы - был старшим преподавателем на факультете международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби;

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- С 2002 года занимал позицию управляющего директора, члена Правления АО «Казкоммерцбанк»;

- 2009-2015 годы - председатель совета директоров дочернего банка Москоммерцбанк. Также является Президентом общественного фонда «Благотворительный фонд Кус Жолы». Членом совета Ассоциации стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»;

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- 2015-2016 годы - председатель правления АО «Казкоммерцбанк»;

- С 14 мая 2015 по 12 апреля 2016 года - член совета директоров АО  «Страховая компания  «Казкоммерц-Полис»;

- С апреля по декабрь 2016 года - председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана;

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- С мая 2016 года - член совета директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД);

- С ноября 2016 года - избран членом Совета директоров — независимым директором ForteBank;

- С 20 декабря 2016 года - председатель правления АО «ForteBank».

- 9 февраля 2018 года прекращены полномочия  в качестве председателя правления банка в связи с предложением его кандидатуры на должность члена совета директоров с последующим выдвижением на пост председателя совета директоров.

Спрвка:

АО «ForteBank» – образован в 2015 в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью, насчитывающей более 850 банкоматов и около 10 000 POS-терминаловв торговых и сервисных предприятиях. В банке работает более 3 500 специалистов.  

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  • Источник:
  • пресс-служба АО «ForteBank»
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  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    66

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    131

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    31

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    60

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