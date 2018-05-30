Марат Альменов назначен председателем правления АО «Altyn Bank»

АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») от 25 мая 2018 года сообщило о решениях совета директоров об изменениях в составе правления банка. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

Совет директоров принял решение назначить Марат Альменова на должность председателя правления, члена правления банка с 4 июня 2018 года.

Также совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия председателя правления банка Аскара Смагулова на основании заявления о расторжении трудового договора по собственной инициативе.

Справка:



АО «Altyn Bank» (в прошлом - ДБ АО «HSBC Банк Казахстан») присутствует на банковском рынке Казахстана с 1998 года, был приобретен и полностью принадлежит Народному банку с ноября 2014 года.



Altyn Bank по итогам января-сентября 2017 года, по данным Нацбанка Казахстана, занял 14-е место по объему активов среди 33 банков республики.