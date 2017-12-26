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Марат Бекетаев: Замороженные средства Нацфонда защищены суверенным иммунитетом

26.12.2017 15:36   2188   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Средства Национального фонда Казахстана, замороженные на счетах Bank of New York Mellon, остаются в собственности республики, заверил во вторник журналистов министр юстиции Марат Бекетаев. По его словам, суть ограничений состоит в том, что какое-то время Казахстан не сможет совершать с этими активами каких-либо операций, при этом данные активы, по его утверждению, продолжают приносить Астане доходы.

Напомним, что в конце октября этого года Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана, эквивалентные сумме в 22 млрд долларов в рамках обеспечения иска молдавского бизнесмена Анатолия Стати. Еще в 2013 году Арбитражный трибунал при Торговой палате Стокгольма частично удовлетворил требования Стати и связанных с ним лиц к правительству Казахстана и присудил им около 500 миллионов долларов (истец требовал более 4 млрд долларов).

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Казахстанская сторона пыталась обжаловать это решение, и в июне 2017 года, по утверждению министерства юстиции Казахстана, Высокий суд Англии установил: имеются достаточные доказательства того, что арбитражное решение от 2013 года было получено мошенническим путем. Высокий суд дал указания относительно судебного разбирательства по фактам мошенничества, которое начнется в октябре 2018 года и к которому в настоящее время ведется подготовка.

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Сразу после этого истец инициировал судебные разбирательства, запрашивая наложение ареста на активы в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, не упоминая о предстоящей проверке. И в сентябре этого года окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Стати о наложении временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Нидерландах. Первоначально банк Bank of New York Mellon ответил на оба постановления о наложении ареста, что они не имеют силы, поскольку ни Республика Казахстан, ни Национальный фонд не состоят в каких-либо коммерческих отношениях с этим банком, и, следовательно, не имеется никаких требований, на которые мог бы быть наложен арест.

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Однако в конце октября банк Bank of New York Mellon неожиданно изменил эту позицию и добровольно согласился заморозить средства, находящиеся у него на депозитарном хранении в интересах Национального Банка Республики Казахстан, что в министерстве юстиции считают нарушением договорных обязательств.

«Что касается процесса в Лондоне, эти деньги остаются в собственности Республики Казахстан, они защищены суверенным иммунитетом, - прокомментировал ситуацию с «заморозкой» министр юстиции страны Марат Бекетаев в кулуарах заседания правительства 26 декабря. - Вопрос ареста в том, что в ближайшей перспективе пока что эти активы передать, продать кому-то будет невозможно. Управляющий Нацфондом - Нацбанк - выдерживает взвешенную политику, стабильные активы вложены, эти активы остаются в собственности, приносят доходы. Риски ограничены суммой иска - это около 500 миллионов долларов. Никогда 22 миллиарда долларов никто не заберет», - заверил он.

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Более того, по его сведениям Высокий суд уже подтвердил наличие доказательств мошенничества со стороны истца при получении арбитражного решения, а это означает, что замороженная сумма в Bank of New York Mellon может быть сохранена целиком.

«Это дело будут рассматривать на суде в Лондоне: слушания по мошенничеству намечены на октябрь 2018 года. Мы не хотим отдавать даже оспариваемую сумму, потому что мы считаем что арбитражное решение получено мошенническим путем», - подчеркнул г-н Бекетаев.

В свою очередь, председатель Нацбанка Данияр Акишев пояснил, что Национальный банк при управлении средствами нацфонда, размещает деньги в нескольких кастодианах - банках, которые осуществляют функции по учету и хранению всех финансовых инструментов, в которые инвестируются средства нефтяного фонда страны.

«Тот кастодиан, который находился в Бельгии - это банк Bank of New York Mellon, там находятся в настоящее время 22 миллиарда долларов, которые обременены в рамках иска. Очевидно, что сумма иска, которую уже неоднократно и правительство озвучивало, и озвучивали наши юридические консультанты, она не сопоставима с тем уровнем, который был заморожен сейчас, арестован», - подтвердил Данияр Акишев мнение Бекетаева о несоразмерности арестованной суммы предъявленным Казахстану претензиям.

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По его словам, Казахстан опротестовывал решение о «заморозке», однако суд отказал в удовлетворении данной претензии. Тем не менее, по словам Акишева, у республики остается возможность для обжалования данного решения.

«Мы проводим сейчас работу по тому, что банк-кастодиан неправомерно, на наш взгляд, поступил, обременив эти активы, видя, что сумма иска абсолютно не сопоставима. Во-вторых, как считаем, это не соответствует той юрисдикции, где он находится, - пояснил глава Нацбанка. - Я не думаю, что здесь ситуация находится в какой-то критической фазе или речь идет о какой-то потере активов. Действительно, есть юридические споры, но я думаю, они, в конечном итоге, найдут свое решение. Мы обладаем достаточно значительной квалификацией и наши консультанты, мы надеемся на них, что они проведут квалифицированную работу, и мы средства нацфонда будем иметь в том объеме, как имели раньше», - заключил он.

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