Международные банки развития увеличили финансирование в странах СНГ на 125%

Международные банки развития (МБР) увеличили объем финансирования в странах СНГ во II квартале 2017 года по сравнению с I кварталом 2017 года на 125% — до $2,36 млрд, говорится в «Обзоре инвестиционной деятельности международных банков развития. II квартал 2017 года», подготовленном Управлением стратегического и отраслевого анализа Евразийского банка развития.

Во II квартале 2017 года МБР одобрили к финансированию в странах СНГ (Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане) проекты, из которых 45% (рост в 4,8 раза по сравнению с I кварталом 2017 года) — финансирование в частном секторе, 55% (рост в 1,6 раза по сравнению с I кварталом 2017 года) — суверенное финансирование (с участием госструктур).

Во II квартале текущего года объем инвестиционно-проектного финансирования МБР в частном секторе в странах СНГ по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился в 4,8 раза и составил $1,06 млрд. Четыре международных финансовых организации (ЕАБР, ЕБРР, ЧБТР, МФК) утвердили к финансированию 22 проекта. Наибольший объем утвержденного финансирования приходится на Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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Наибольшая доля проектов в частном секторе ($490 млн — это 46% от суммы всех одобренных и подписанных во II квартале 2017 года договоров в частном секторе) реализуется в секторе «Природные ресурсы и горнодобывающая промышленность». Основной объем пришелся на финансирование ЕБРР добывающей компании АО «ШалкияЦинк ЛТД» в размере $350 млн с целью расширения горнорудного производства на существующем свинцово-цинковом руднике «Шалкия» в Кызылординской области и сооружения на объекте обогатительной фабрики.

В числе одобренных и подписанных проектов в частном секторе на Казахстан приходится 72% (7 проектов на сумму $759 млн), на Украину — 15% (5 проектов на сумму $163 млн). Основным инвестором в Казахстане и в Украине стал ЕБРР — 6 и 3 проекта соответственно. В Беларуси одобрено и подписано 3 проекта на общую сумму $73 млн (7%). В России также подписано 3 проекта на общую сумму $28 млн (3%). Члены группы ВБ — МБРР и МАР, АБР, ЕФСР, ИБР, АБИИ, ЕБРР — утвердили к финансированию 16 проектов, включающих специальные суверенные займы правительствам, техническую помощь и гранты с общим объемом финансирования $1,3 млрд.

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Наибольший объем суверенного финансирования во II квартале 2017 года предоставлен в строительном секторе (38%), где объем инвестиций составил $500,75 млн. Это заем АБР в размере $500 млн и техническая помощь в размере $750 тыс. Республике Узбекистан на поддержку государственной и инвестиционной программы строительства жилья для комплексного развития сельской местности.

В виде суверенного финансирования МБР Узбекистан получил $732 млн (56% от общего объема). Средства направлены на реализацию проектов в строительном, агропромышленном и транспортном секторах. На долю Таджикистана пришлось 27% — $225,7 млн, средства предоставлены группой ВБ энергетическому сектору. В Украине (12% — $150 млн) основные инвестиции выданы финансовому сектору группой ВБ.

"Увеличение общего финансирования МБР в странах СНГ во II квартале 2017 года по сравнению с I кварталом этого года обусловлено сезонностью (в некоторых МБР, например в группе ВБ, закрытие финансового года приходится на конец II квартала). При этом, учитывая сопоставимость цифр по финансированию в частном секторе и суверенного кредитования, последнее сохраняет свою актуальность для региона СНГ", - говорится в обзоре.

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Справка:

Обзор составлен на базе информации, представленной на официальных сайтах международных финансовых институтов: Азиатского банка развития (АБР), Евразийского банка развития (ЕАБР), Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Исламского банка развития (ИБР), Северного инвестиционного банка (СИБ), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Группы Всемирного банка, а именно: Международной финансовой корпорации (МФК), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР).