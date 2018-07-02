МФЦА намерен обслуживать всех инвесторов, приезжающих в Астану

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) будет обслуживать не только инвесторов, которые зарегистрируются в МФЦА, но и всех инвесторов, которые приедут в столицу, сообщил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

«Порядка 250 виз уже было выдано в этом году через Экспат-центр. Мы в перспективе планируем, что сможем обслуживать не только участников Международного финансового центра «Астана», а вообще всех инвесторов, которые будут регистрироваться в нашем городе», - сказал он на пресс-конференции 2 июля.

По его словам, таким инвесторам будет присваиваться статус «инвестиционного резидентства».

«Статус инвестиционного резидента Международного финансового центра «Астана» за счет привлечения инвестиций, то есть не только для корпораций, но и для физических лиц», - сказал Кайрат Келимбетов.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН