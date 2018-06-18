МФЦА не будет взимать плату за выдачу лицензий до 2021 года

Комитет Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA) постановил не применять до 1 января 2021 года плату за выдачу лицензии регулируемых рыночных и вспомогательных услуг в МФЦА, а также платы за признание рыночных институтов и рыночных институтов, не являющихся участниками МФЦА. Об этом сообщает пресс-служба МФЦА.

При этом, в комитете отметили, что отказ не распространяется на регистрационный взнос компании, который останется на уровне $100.

Отказ от уплаты лицензионного сбора является важным первым шагом в развитии МФЦА, так как он позволит значительно снизить стоимость ведения бизнеса и побудить бизнес принять МФЦА в качестве центра финансовых и нефинансовых услуг.

«Цель этого решения - создать благоприятную бизнес-среду для компаний, чтобы стать участниками МФЦА. Мы считаем, что отсутствие сборов будет стимулировать местные и международные компании, а также частные лица использовать площадку МФЦА в качестве центра для ведения бизнеса в Центральной Азии и за ее пределами», - сказал глава AFSA Стивен Глинн.

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Справка:

В декабре 2015 года президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный Закон о создании Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Целью МФЦА является формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Впервые в постсоветском пространстве введены принципы английского права, официальным языком финансового центра является английский язык. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны путем создания привлекательной для инвестирования среды в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. МФЦА также намеревается развивать в стране рынок страховых, банковских услуг и рынок исламского финансирования.

Комитет международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (АФСА) является независимым регулятором МФЦА, юридическим лицом и государственной структурой Республики Казахстан, созданной в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Таким образом, АФСА регулирует положения и правила МФЦА, которые, в частности, предусматривают разрешение, регистрацию, подтверждение и контроль финансовых компаний и рыночных учреждений.

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