Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
330.67
-0.004%
EUR/KZT
384.01
-0.010%
RUB/KZT
5.3
-0.009%
EUR/USD
384.01
-0.010%
EUR/CHF
384.01
-0.010%
EUR/JPY
384.01
-0.010%
GBP/USD
438.7
-0.005%
USD/CHF
330.67
-0.004%
USD/JPY
330.67
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
330.67 384.01 5.3
-0.004% -0.010% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

МФЦА: Запрет криптовалют может вызвать рост угрозы отмывания доходов

30.05.2018 16:21   725   0

Запрет виртуальных валют может вызвать рост угрозы отмывания доходов, полученных преступным путем и «загнать» криптовалюты в теневую экономику, считают в комитете Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA).

«Запрет виртуальных валют может иметь негативное воздействие на уровень региональной и глобальной угрозы ПОДФТ 9 (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма), поскольку может загнать виртуальные валюты в теневую экономику, где они продолжат функционировать без надлежащего надзора со стороны обеспечивающих ПОДФТ органов», - говорится в сообщении Национальной ассоциации блокчейн и криптотехнологий со ссылкой на AFSA.

На сайте комитета открыто обсуждение поправок к нормативно-правовым актам МФЦА по вопросам регулирования виртуальных валют и расширенных режимов частного размещения. Обсуждение продлится до 25 июня 2018 года.

Данияр Смагулов исключен из состава правления АО «Банк «Bank RBK»...
АО «Банк «Bank RBK» от 25 мая 2018 года сообщило об изменении в составе правления. Об этом говорится в документе, опубликованном на ...

Предлагаемый законопроект включает в себя введение полноценных обязанностей по сообщению в комитет финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана о подозрительных сделках и проведению процедур идентификации клиентов, мониторингу сделок и определению источников денежных средств.

Марат Альменов назначен председателем правления АО «Altyn Bank»

В распространенном сообщении также отмечается, что AFSA предлагает разработку единого глоссария определений и классификаций видов виртуальных валют, исходя из различных бизнес-моделей и особенностей их функционирования.

Материалы по теме

Марат Альменов назначен председателем правления АО «Altyn Bank»

Данияр Смагулов исключен из состава правления АО «Банк «Bank RBK»

На 83% вырос чистый инвестдоход пенсионных накоплений

В портфеле ЕНПФ есть акции Эксимбанка и облигации ЦАТЭК

Кредитование субъектов малого предпринимательства в РК увеличилось на 1,8%

«Также предлагается регулировать деятельность площадок, вовлеченных в торговлю виртуальными валютами законом МФЦА. Таким образом, оператор бизнеса виртуальных валют должен получить лицензию, доказав свою компетенцию в рамках нормативно-правовых актов МФЦА», - говорится в письме.

Как сообщалось ранее, Нацбанк РК был намерен запретить покупку криптовалют за тенге.

«Национальный банк Казахстана нацелен на то, чтобы прямо запретить покупать криптовалюту за национальную валюту, запретить биржи криптовалют, любые формы ICO и майнинг», - отмечал глава Нацбанка РК Данияр Акишев в интервью «Российской газете».

«У нас есть четкое общее понимание: это не деньги, не мера стоимости, их нельзя использовать для платежей. Криптовалюта - это высокорисковый инструмент, который в основном служит для спекуляций, получения быстрого дохода», - отмечал ранее Акишев.

Данияр Смагулов исключен из состава правления АО «Банк «Bank RBK»

Справка:

Основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское финансирование, финансовые технологии.

При МФЦА работает комитет по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA), который занимается лицензированием широкого спектра услуг, включая инвестиции и управление активами, private banking, управление и администрирование фондов, кастодиальные услуги, исламское финансирование, а также работу представительских офисов.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    146

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    121

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    376

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Население в недостаточной мере защищено от финансовых рисков, связанных со здоровьем, особенно социально уязвимые категории граждан. Предусмотренные с 2020 года перечни бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования несут высокие риски социальной напряженности ввиду наличия ряда слабых сторон
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное