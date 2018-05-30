МФЦА: Запрет криптовалют может вызвать рост угрозы отмывания доходов

Запрет виртуальных валют может вызвать рост угрозы отмывания доходов, полученных преступным путем и «загнать» криптовалюты в теневую экономику, считают в комитете Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA).

«Запрет виртуальных валют может иметь негативное воздействие на уровень региональной и глобальной угрозы ПОДФТ 9 (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма), поскольку может загнать виртуальные валюты в теневую экономику, где они продолжат функционировать без надлежащего надзора со стороны обеспечивающих ПОДФТ органов», - говорится в сообщении Национальной ассоциации блокчейн и криптотехнологий со ссылкой на AFSA.

На сайте комитета открыто обсуждение поправок к нормативно-правовым актам МФЦА по вопросам регулирования виртуальных валют и расширенных режимов частного размещения. Обсуждение продлится до 25 июня 2018 года.

Предлагаемый законопроект включает в себя введение полноценных обязанностей по сообщению в комитет финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана о подозрительных сделках и проведению процедур идентификации клиентов, мониторингу сделок и определению источников денежных средств.

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В распространенном сообщении также отмечается, что AFSA предлагает разработку единого глоссария определений и классификаций видов виртуальных валют, исходя из различных бизнес-моделей и особенностей их функционирования.

«Также предлагается регулировать деятельность площадок, вовлеченных в торговлю виртуальными валютами законом МФЦА. Таким образом, оператор бизнеса виртуальных валют должен получить лицензию, доказав свою компетенцию в рамках нормативно-правовых актов МФЦА», - говорится в письме.

Как сообщалось ранее, Нацбанк РК был намерен запретить покупку криптовалют за тенге.

«Национальный банк Казахстана нацелен на то, чтобы прямо запретить покупать криптовалюту за национальную валюту, запретить биржи криптовалют, любые формы ICO и майнинг», - отмечал глава Нацбанка РК Данияр Акишев в интервью «Российской газете».

«У нас есть четкое общее понимание: это не деньги, не мера стоимости, их нельзя использовать для платежей. Криптовалюта - это высокорисковый инструмент, который в основном служит для спекуляций, получения быстрого дохода», - отмечал ранее Акишев.

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Справка:

Основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское финансирование, финансовые технологии.

При МФЦА работает комитет по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA), который занимается лицензированием широкого спектра услуг, включая инвестиции и управление активами, private banking, управление и администрирование фондов, кастодиальные услуги, исламское финансирование, а также работу представительских офисов.