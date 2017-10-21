МФО кредитует южноказахстанских предпринимателей по ставке 5,5% годовых

В Южно-Казахстанской области микрофинансовая организация «Ырыс», в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 профинансировала 108 проектов по ставке 5,5% годовых, сообщает Пресс-служба акима юКО.

Отметим, если ранее финансовое учреждение кредитовало предпринимателей по ставке 7-9% годовых, то начиная с этого года, в рамках данной программы осуществляет финансированием еще под более низкие процентные ставки.

При поддержке МФО «Ырыс» на сегодняшний день профинансировано 15 956 проектов на общую сумму 28,5 млрд тенге. В рамках реализованных проектов создано 13 697 новых рабочих мест. А за 9 месяцев текущего года микрофинансовая организация профинансировала 2110 проектов на общую сумму 5 465,3 млн тенге.

В частности, в рамках программы «Дорожная карта занятости - 2020» профинансирован 851 проект на общую сумму 2 264,1 млн тенге. Кроме того, на проведение весенне-полевых работ – 880 проектов, на сумму 1 500,0 млн тенге. Более того, в рамках программы эффективной занятости и развития массового предпринимательства на 2017-2020 годы – 108 проектов на общую сумму 400,0 млн тенге, а за счет собственных средств - 271 проект на общую сумму 1 298,2 млн тенге.

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Наряду с этим, в 2017 году финансовая помощь на сумму 287,3 млн. тенге оказана 6 кооперативам. В целом, в этом году финансовый центр планирует осуществить финансирование 2 300 проектов на общую сумму 6 000,0 млн тенге.

Кроме того, по программе эффективной занятости и развития массового предпринимательства на 2017-2020 годы проводятся работы по привлечению средств в размере 900,0 млн тенге. Данные средства планируется освоить до конца текущего года.