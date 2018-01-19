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МФО намерены расширять свои полномочия

19.01.2018 17:00   859   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Микрофинансовые организации (МФО) настроены на эффективный диалог с Нацбанком по вопросам развития микрофинансового рынка, в том числе расширения перечня услуг, а также применения новых стандартов финансовой отчетности. Специалисты отмечают, что в 2017 году рынок был активным и ожидаемый рост может достигнуть более 40%, но несмотря на это сектор по-прежнему остается недокредитованным.

«В этом году мы надеемся совместно с Национальным Банком Республики Казахстан разработать законопроект по совершенствованию действующего Закона «О микрофинансовых организациях». Поправки будут направлены на стимулирование институционального развития МФО и расширение перечня операций, совершаемых МФО», - сообщил директор Ассоциации микрофинансовых организаций РК (АМФОК) Анатолий Глухов.

Что касается результатов деятельности за прошлый год, то по итогам  2017 года в Ассоциации ожидают, что рост рынка составит порядка 40% (в сравнении с 2016) и составит более 200 млрд тенге. «Такой рост, безусловно, связан с востребованностью микрокредитов. И, на мой взгляд, дело не в каких-то особенностях кредитных продуктов, а в простоте и быстроте их получения. Для наших клиентов-предпринимателей эти параметры определяющие», - пояснил г-н Глухов.

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Кроме этого, рассматривается вопрос о будущем сотрудничестве с БВУ по вопросам привлечения МФО финансирования и предоставления от имени банков различных банковских услуг для заемщиков МФО. Специалисты подчеркивают, что МФО не заменяют кредитование в банках,  поскольку этот сектор занимает лишь около 5% от банковского кредитования.

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Микрофинансовой организации KMF за год удалось нарастить кредитный портфель на 70%, а количество клиентов увеличить на 21%. Компанией было выдано 325 тыс. микрокредитов на сумму 146 млрд тенге.

«Но, несмотря на эту активность, бизнес остается недокредитованным. В частности агросектор. Конечно, мы стараемся удовлетворять эту нишу клиентов. На селе в тоже время, безусловно, превалирует обеспечение кредитами за счет МФО», - отмечают в KMF.

По информации АМФОК настоящее время в секторе представлено около 150 организаций, расположенных во всех областях Казахстана. «В целом же, для нас сейчас главное, что регулятор в лице Национального Банка РК настроен на конструктивный диалог с микрофинансовым сектором и готов предпринимать дальнейшие концептуальные шаги по его развитию», - резюмировал г-н Глухов.  

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Возвращаясь к теме работы с Нацбанком, отметим, что совместно с АМФОК обсуждаются вопросы, относящиеся и к МСФО. «В настоящее время у нас идет обсуждение с регулятором вопроса, чтобы микрофинансовые организации, являющиеся субъектами МСБ могли применять национальные стандарты финансовой отчетности, позволяющие использовать при формировании провизий положения  39 стандарта МСФО», - рассказал г-н Глухов.

«Если говорить о МСФО 9, то можно с уверенностью сказать, что 2018 год – это год перехода на новый стандарт по учету финансовых инструментов и созданию провизий. В целом, в связи с изменением подхода к созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки, микрофинансовый сектор, как впрочем и весь финансовый сектор, ожидает увеличение размера резерва под обесценение», - добавили в KMF.

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