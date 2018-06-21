Минфин: До конца 2018 года предстоят к реализации еще более 200 объектов приватизации

До конца текущего года предстоят к реализации еще более 200 объектов приватизации, сообщила пресс-служба Министерства финансов РК.

За пять месяцев 2018 года уже выставлено 82 объекта, из которых продано 35 с ценой продажи 30,6 млрд тенге, и принято решение о реорганизации и ликвидации по 19 объектам.

Реализация 9 крупнейших компаний ФНБ «Самрук-Казына» запланирована в 2019-2020 годах путем вывода на IPO/SPO.

В этом году по трем из этих компаний начата подготовка к возможным сделкам IPO (АО «Эйр Астана», АО «НАК «Казатомпром», АО «Казахтелеком»).

Как отметили с министерстве, в настоящее время продолжается реализация объектов «второй волны» приватизации, начатая с 2014 года в целях сокращения участия государства в экономике страны, поддержки частного сектора.

За этот период из запланированных на реализацию 1199 объектов выставлен на продажу 741 объект, в том числе продано 645 на сумму 273 млрд тенге. При этом цена продажи реализованных объектов превышает их оценочную стоимость на 3,9%. По 282 объектам принято решение о реорганизации и ликвидации.

645 проданных объектов по видам собственности:

Saxo Bank: Что будет с курсом тенге в ближайшее время?

- 40 объектов республиканской собственности на сумму 24,5 млрд тенге;

- 333 объекта коммунальной собственности на сумму 51,2 млрд тенге;

- 272 объекта нацхолдингов и нацкомпаний на сумму 197,3 млрд тенге.

С 2016 года программа приватизации реализуется в соответствии с Комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы, который был актуализирован по итогам продаж за 2014-2015 годы и дополнен новыми организациями.

На сегодняшний день по действующему Комплексному плану из 887 объектов выставлено 489, из которых продано и передано в конкурентную среду 413 объектов с ценой продажи 210,8 млрд тенге.

В числе 413 проданных объектов:

- 28 объектов республиканской собственности на сумму 20,7 млрд тенге;

- 227 объектов коммунальной собственности на сумму 49,4 млрд тенге;

- 158 объектов нацхолдингов и нацкомпаний на сумму 140,7 млрд тенге.

При этом из 63 топовых объектов продано 14 с ценой продажи 104,8 млрд тенге.

14 проданных топовых объектов:

- 1 объект республиканской собственности на 5,8 млрд тенге – АО «Казмедтех»;

Чистая прибыль «Самрук-Казына» за 2017 год составила 735 млрд тенге

- 9 активов ФНБ «Самрук-Казына» на 98,7 млрд тенге – ТОО «KTZE-KHORGOS GATEWAY», АО «Актобе ТЭЦ», АО «Мангистауская РЭК», АО «Майкаинзолото», АО «Восточно-Казахстанская РЭК», АО «Евро-Азия Эйр», ТОО «Локомотив құрастыру зауыты», ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», АО «Транстелеком»;

- 4 актива НУХ «Байтерек» на 337 млн тенге – АО «Памс Пайп», ТОО «А-КБК», АО «Мырзабек Алтын Тас Груп», АО «Иртышский химико-металлургический завод».

По 275 объектам в целях экономической нецелесообразности выставления на торги либо непроданных по результатам трех проведенных торгов принято решение о реорганизации и ликвидации.

Как отмечается в письме минфина, выполнение Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы с учетом реорганизуемых и ликвидируемых объектов на текущую дату составляет 77%.

Фото: Milan-guide.ru