Минфин может пойти на выпуск panda-bonds в 2019-2020 годы

Министерство финансов РК может выпустить суверенные panda-bonds на китайском рынке в 2019-2020 годы. Об этом сказал директор департамента государственного заимствования Министерства финансов РК Руслан Мейрханов на XV облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии 31 мая.

«Мы на самом деле почему не выходили 2 года на внешние рынки? Потому что у нас возникли вопросы не только у суверена, но и у квазисектора, с валютными рисками в связи с увеличением доли долгов в валюте, поэтому в течение 2 лет и суверен, и квазисектор придерживался политики привлечения долга внутри (Казахстана), но тем не менее мы на процентов 10 за последние 2 года снизили валютную зависимость, поэтому, начиная с этого года мы активно начали работу, в том числе по panda-bonds», - сказал Руслан Мейрханов.

По его словам, соответствующая работа уже перешла в практическую плоскость.

«В течение 2 последних месяцев мы провели серьезные переговоры со всеми участниками китайского рынка. В конце апреля мы провели переговоры с Министерством финансов Китая, с комиссией по регулированию ценных бумаг Китая. В первой декаде июня мы планируем большую поездку в Пекин и проведем несколько встреч непосредственно с возможными китайскими поставщиками услуг», - сказал он.

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Ранее суверенные panda-bonds на территории материкового Китая уже выпускали некоторые страны, например Польша и Венгрия. Бумаги позволяют привлечь финансирование из КНР в юанях по достаточно привлекательным ставкам.

«Поэтому, что касается panda-bonds, то работа ведется, и Казахстан рассматривает эту возможность, наверное, в 2019-2020 годы», - сказал Руслан Мейрханов.