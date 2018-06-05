Минфин о госдолге Казахстана: «Действительно, тенденция роста имеется»

Почему в Казахстане растет государственный долг объяснил вице-министр финансов Берик Шолпанкулов на расширенном заседании комитета сената по финансам и бюджету. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

«По государственному долгу и внешнему долгу квазигосударственного сектора много было вопросов. Действительно, тенденция роста имеется. Основную долю в структуре долга занимает правительственный долг. Его размеры ежегодно увеличиваются на сумму финансирования дефицита республиканского бюджета за счет заимствования», - сообщил Берик Шолпанкулов.

По его словам, задача Минфина - среднесрочная перспектива к снижению дефицита республиканского бюджета на 1% до 11% к 2020 году. «В текущем году размер дефицита республиканского бюджета составил 1,5% к ВВП против фактора 2017 года 2,6% к ВВП. То есть имеется тенденция к снижению. И в дальнейшем заимствование будет ориентировано на внутренние рынки капитала для избежания зависимости от валютных рисков», - подчеркнул Берик Шолпанкулов.

Между тем, Берик Шолпанкулов отметил, что внешний долг квазигосударственного сектора также взят на контроль и с текущего года мониторинг будет осуществляться Министерством финансов.

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