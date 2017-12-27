Минфин РФ разработал нормы регулирования ICO

Минфин РФ намерен ограничить объем привлекаемых в ходе первичного размещения токенов средств. При ICO нельзя будет привлекать более 1 млрд рублей. Планируется также ограничить вложения неквалифицированных инвесторов в токены.

«Мы исходили из того, что 1 млрд руб. можно привлечь через ICO, и не больше чем 50 тысяч рублей в одни руки, если это неквалифицированный инвестор», - цитирует Vestifinance.ru заявление замминистра финансов Алексея Моисеева.

При этом, по словам спикера, ограничений для квалифицированных инвесторов вводить не планируется. Эти нормы содержатся в проекте закона "О цифровых финансовых активах". Документ был разработан Минфином и Банком России.



Проект закона также содержит нормы по регулированию качества выходящих на ICO проектов. В рамках публичной оферты эмитент должен будет опубликовать описание проекта на своем сайте. В законе будет указан перечень раскрываемой информации. Функции контроля над исполнением норм закона будет выполнять ЦБ.



«Например, в проекте есть требование к раскрытию цены и порядка ее определения при первичном размещении токенов. ЦБ должен будет проследить за качеством исполнения этого требования», - рассказал Алексей Моисеев.



При этом он подчеркнул, что Минфин выступает против усложнения регулирования ICO и регулирования их по аналогии с первичными размещениями ценных бумаг (IPO), поскольку в этом случае «все убегут в белорусскую юрисдикцию».



Операции с «суррогатными валютами», в том числе с биткоином, будет регулировать отдельный закон. Планируется предусмотреть в нем административную и даже уголовную ответственность за "изготовление криптовалюты специально для расчетов".



Напомним, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что работать с криптовалютами должны профессионалы, а не простые граждане.



«Смысл заключается в следующем: с криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, это не должны быть простые граждане», - подчеркнул министр.

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