Минфин РК: С 1 июля изменятся правила осуществления госзакупок

С 1 июля 2018 года в Правила осуществления государственных закупок вносятся изменения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.
В ведомстве отметили, что предлагаемые поправки вводятся в целях упрощения и снижения коррупционных рисков государственных закупок работ в сфере строительства. Концептуальными поправками в правила являются:
Утверждение Типовой формы Консорциального соглашения, оформляемой посредством веб-портала государственных закупок;
Четкая регламентация расчета опыта работы при осуществлении государственных закупок работ в сфере строительства;
Введение обязанности заказчиков указывать в технической спецификации на национальные стандарты закупаемых товаров, работ и услуг (при их наличии). В случае их отсутствия на межгосударственные стандарты;
Введение обязанности поставщиков при поставке товаров и выполнении работ, предоставлять на них Сертификат о происхождении товара.
Если товар казахстанского происхождения, то поставщик обязан предоставить сертификат СТ-КZ. Если товар импортного производства, то предоставляется сертификат о происхождении товара, выданного соответствующим уполномоченным органом страны происхождения.
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