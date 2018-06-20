Минфин заработает к 2025 году 460 млрд тенге на слежении за движением товаров

Модуль «Виртуальный склад», направленный на автоподсчет остатков товаров в торговых сетях, позволит исключить безтоварные сделки и принесет порядка 460 млрд тенге к 2025 году, сообщил министр финансов Бахыт Султанов.

«Модуль "Виртуальный склад", направленный на автоматический подсчет остатков товаров, фактически имеющихся на складах, что позволит исключить совершение безтоварных сделок и контролировать перемещение товара с момента его производства или импорта до реализации конечному потребителю или экспорта. Эффект от внедрения данного модуля мы к 2025 году ожидаем в ценах 2016 года порядка 460 млрд тенге», - сказал он на отчетной встрече перед населением 20 июня.

Кроме того, по его словам, количество пользователей информационной системы «Электронные счета-фактуры» за прошлый год возросло до 170 тыс.

«Соответственно, увеличилось количество выписанных счетов с 19 млн до 53 млн, что обеспечило дополнительный прирост поступлений в бюджет на 31 млрд тенге и при сохранении этой тенденции и подключении всех наших налогоплательщиков к нашей информационной системе обмена электронными счетами-фактурами к 2025 году это даст нам эффект больше чем в 10 раз, то есть порядка 350 млрд тенге дополнительных поступлений», - сказал Бахыт Султанов.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН