Министру нацэкономики представили инвестпроекты ВКО

На совещании в Усть-Каменогорске глава МНЭ РК Тимур Сулейменов дал высокую оценку работе по реализации инвестиционных проектов, передает корреспондент Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Министр нацэкономики отметил, что в ВКО на должном уровне ведется работа с международными финансовыми институтами, а также ГЧП.

По словам главы МНЭ, сегодня в регионе на разной стадии реализации 168 проектов государственно-частного партнерства на сумму более 160 млрд тенге.

«Они охватывают различные отрасли и сферы экономики, такие как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, ЖКХ и транспортнаяая инфраструктура», - отметил глава ведомства.

Он также дополнил, что в регионе было подписано 9 соглашений, в том числе 6 кредитных договоров и 3 предварительных соглашения с ЕБРР на общую сумму 40,5 млрд тенге, доля участия Правительства РК составляет 7,8 млрд. тенге

Так по его словам, среди крупных проектов модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Усть-Каменогорске и Семее, установка систем уличного освещения и другие.

«Работа в регионе следует продолжать. Нужно также использовать и кредитные ресурсы Азиатского банка развития, который бы смягчил стратегию кредитования. Он намерен работать с частным сектором, а также выдавать займы в национальной валюте РК», - заключил министр.

Инфляция в Казахстане за 9 месяцев составила 4,2%