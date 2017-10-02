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Министру нацэкономики представили инвестпроекты ВКО

02.10.2017 18:25   786   0

На совещании в Усть-Каменогорске глава МНЭ РК Тимур Сулейменов дал высокую оценку работе по реализации инвестиционных проектов, передает корреспондент Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Министр нацэкономики отметил, что в ВКО на должном уровне ведется работа с международными финансовыми институтами, а также ГЧП.

По словам главы МНЭ, сегодня в регионе на разной стадии реализации 168 проектов государственно-частного партнерства на сумму более 160 млрд тенге.

«Они охватывают различные отрасли и сферы экономики, такие как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, ЖКХ и транспортнаяая инфраструктура», - отметил глава ведомства.

Он также дополнил, что в регионе было подписано 9 соглашений, в том числе 6 кредитных договоров и 3 предварительных соглашения с ЕБРР на общую сумму 40,5 млрд тенге, доля участия Правительства РК составляет 7,8 млрд. тенге

Инфляция в Казахстане за 9 месяцев составила 4,2%...
Цены на продовольственные товары за девять месяцев т. г. (сентябрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) увеличились на 3,1%, непродовольственные – на 5,5%...

Так по его словам, среди крупных проектов модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Усть-Каменогорске и Семее, установка систем уличного освещения и другие.

«Работа в регионе следует продолжать. Нужно также использовать и кредитные ресурсы Азиатского банка развития, который бы смягчил стратегию кредитования. Он намерен работать с частным сектором, а также выдавать займы в национальной валюте РК», - заключил министр.

Инфляция в Казахстане за 9 месяцев составила 4,2%

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    2

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    4

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    4

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    5

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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