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Минюст уверен, что доле Казахстана в Кашагане ничего не угрожает

13.02.2018 13:20   656   0

Министр юстиции Марат Бекетаев убежден, что в судебных разбирательствах в международных судах возможность изъятия у казахстанской стороны доли в Кашагане минимальна.

"Мнение и позиция министерства юстиции - что перспективы взыскания за счет доли в Кашагане, они минимальны", - заявил Бекетаев. 

Он напомнил, что в начале января суд оставил арест на доле в Кашагане. "Но это не было тестом для нашей позиции. Министерство юстиции не участвовало в этом процессе, потому что собственником доли в Кашагане является фонд "Самрук-Казына". Соответственно фонд "Самрук-Казына" подал иск о снятии ареста с доли в Кашагане. И они не заявляли все аргументы, которые сейчас заявляет министерство юстиции. Они говорили только о том, что фонд "Самрук-Казына" обладает самостоятельной правосубъектностью и не отвечает по обязательствам правительства", - объяснил Бекетаев. 

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Он подчеркнул, что "на стадии обжалования министерство юстиции включится в этот процесс и заявит все свои аргументы, в том числе о фактах мошенничества Стати".  

Минимальность рисков потери этого актива глава минюста объясняет так. 

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"Потому что здесь в наличии имеется контракт на недропользование, то есть доля в Кашагане. Это компания, которая разрабатывает месторождение Кашаган. У нас есть 71-я статья закона о недропользовании, она предполагает, что любая сделка, которая меняет состав участников проекта, должна быть согласована с министерством энергетики. Это первая степень защиты. Вторая степень защиты - Кашаган у нас относится к стратегическим объектам. То есть сделка по собственникам или участникам этого проекта должна соответственно получить согласование правительства. Но как известно, Казахстан возражает против арбитражного решения, которое может в перспективе являться основой для принудительного исполнения. То есть мы никогда такое согласование не дадим", - объяснил он.

"Это показывает насколько у нас законы надежно защищают наши недра. Невозможно без согласия правительства вмешиваться в недропользвание, и если это вмешательство основано на незаконных действиях. В то же время хорошие инвесторы, честные инвесторы, спокойно работают в Казахстане. Таким образом (...) доля в Кашагане надежно защищена", - заключил министр. 

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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