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МИР РК: В 2017 году введут в эксплуатацию 10,1 млн кв. метров жилья для льготной ипотеки

27.09.2017 13:36   719   0

В 13 регионах РК БВУ начали предоставлять населению льготную ипотеку на приобретение нового жилья.

Как сообщается, 26 сентября банки приняли средства на общую сумму 4,3 млрд тенге, одобрены 396 заявлений на 4 млрд тенге.

По словам вице-министра по инвестициям и развитию РК Романа Скляра, государство берет на себя обязательство по покрытию части ставки вознаграждения ипотеки (до 7%) для того, чтобы окончательная стоимость для конечного заемщика составляла 10%.

«Все условия для реализации программы созданы, и её успешная реализация зависит от всех задействованных государственных органов и организаций и прежде всего акиматов регионов», – сообщил Роман Скляр.

То есть, застройщики получают кредиты под 10% годовых, а государство берет на себя ответственность по погашению части ставки вознаграждения по кредиту в 7%.

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Как сообщил вице-министр, в 2017 году в Казахстане введут в эксплуатацию 10,1 млн квадратных метров жилья (примерно 99 тысяч единиц жилищ).

«На рассмотрение в БВУ поступило 33 проекта строительных компаний на 57,7 млрд тенге. Пока одобрено 14 проектов на сумму 31,3 млрд тенге», - утонил Роман Скляр.

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Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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