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МОН: Cубсидирование частных школ поможет снять нагрузку с государства

11.09.2017 21:17   582   0

В 2017 году Парламент Казахстана принял норму в законе «Об образовании», которая даёт право размещать государственный образовательный заказ в частных школах. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«Сейчас у нас все нормативные акты в принципе есть, по душевому нормативу могут открываться частные школы и финансироваться за счёт средств местного бюджета. Мы думаем, что это снимет нагрузку в ряде регионов, например, в городах Астана и Алматы», – цитирует Бибигуль Асылову informburo.kz.

Министр напомнила, что в республике частные школы построены во многих регионах, в частности в Актюбинской, Жамбылской и Карагандинской областях.

«Никаких льгот и преференций нет, это по аналогии с программой «Балапан» – государственный образовательный заказ. Единственное, по садикам, которые в рамках «Балапана» открыты, у них более низкие требования к лицензированию, более мягкие. Здесь те, кто открывает частную школу, полностью процедуры лицензирования по образовательной деятельности проходят», - уточнила Бибигуль Асылова.

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Так, согласно данным МОН РК, на сегодняшний день, в Казахстане действует 127 частных школ. Как отмечают в ведомстве, все они успешные и конкурентоспособные.

«В принципе, за счёт государственного заказа они будут получать определённый бюджет, доход на одного ученика. Подушевой норматив будет с коммунальными услугами порядка 300 тысяч тенге в год на одного ученика – государственный образовательный заказ. Это зависит от класса. С первого по четвёртый классы меньше, среднее звено – чуть больше и старшее – ещё больше. Небольшой там разброс в деньгах», – добавила Бибигуль Асылова.

По словам министра, данный подход даст стимул для развития частных организаций образования, бизнеса и плюс частично снимет нагрузку с государства.

«Может быть, какие-то родители захотят в частной школе обучать детей. Они будут получать субсидию за счёт бюджета, а часть будут софинансировать за счёт родительской платы. Это мировая практика, нормальный процесс», – резюмировала вице-министр.

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