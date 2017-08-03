Moody’s изменило прогноз по рейтингам 8 компаний с государственным участием

АО «КазТрансОйл» информировало KASE о том, что 1 августа 2017 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investor’s Service изменило прогноз по рейтингам 8 казахстанских компаний с государственным участием с «Негативного» на «Стабильный», включая АО «КазТрансОйл», подтвердив рейтинг на уровне «ВааЗ».

1 августа 2017 года международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за недавним изменением прогноза по рейтингу государственных облигаций Республики Казахстан с «Негативного» на «Стабильный», и подтверждением рейтинга на уровне «ВааЗ», изменило прогнозы по рейтингам 8 казахстанских компаний с государственным участием из нефтегазовой, горнодобывающей, транспортной и оборонной отраслей с «Негативного» на «Стабильный», включая АО «КазТрансОйл», подтвердив рейтинг на уровне «ВааЗ».

Moody’s отмечает, что в результате данного рейтингового действия базовые оценки кредитоспособности 8 казахстанских компаний были подтверждены на прежних уровнях, а вероятность государственной поддержки и взаимозависимости дефолтов остались без изменений.

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«Стабильный» прогноз по рейтингам 8 казахстанских компаний соответствует «Стабильному» прогнозу по суверенному рейтингу Республики Казахстан и отражает ожидания Moody’s, что показатели кредитоспособности, включая показатели операционной и финансовой деятельности, рыночные позиции и уровень ликвидности, будут оставаться на уровне, соответствующем их текущим рейтингам.

Текущий рейтинг АО «КазТрансОйл» «ВааЗ».