Валюта нал
USD 332.60 333.20
RUB 5.53 5.55
EUR 395.00 396.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.36
+0.000%
EUR/KZT
396
+0.000%
RUB/KZT
5.52
+0.000%
EUR/USD
396
+0.000%
EUR/CHF
396
+0.000%
EUR/JPY
396
+0.000%
GBP/USD
438.5
+0.000%
USD/CHF
333.36
+0.000%
USD/JPY
333.36
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.36 396 5.52
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
52.41
+0.008%
Нефть WTI
49.52
+0.010%
Золото
1264.3
-0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1030
-0.016%
Жилье Астана
960
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.41 49.52 1264.3
+0.008% +0.010% -0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Moody’s изменило прогноз по рейтингам 8 компаний с государственным участием

03.08.2017 15:10   1320   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

АО «КазТрансОйл» информировало KASE о том, что 1 августа 2017 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investor’s Service изменило прогноз по рейтингам 8 казахстанских компаний с государственным участием с «Негативного» на «Стабильный», включая АО «КазТрансОйл», подтвердив рейтинг на уровне «ВааЗ».

1 августа 2017 года международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за недавним изменением прогноза по рейтингу государственных облигаций Республики Казахстан с «Негативного» на «Стабильный», и подтверждением рейтинга на уровне «ВааЗ», изменило прогнозы по рейтингам 8 казахстанских компаний с государственным участием из нефтегазовой, горнодобывающей, транспортной и оборонной отраслей с «Негативного» на «Стабильный», включая АО «КазТрансОйл», подтвердив рейтинг на уровне «ВааЗ».

Утренняя сессия: доллар держится на отметке 336 тенге...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 3 августа закрылись на уровне 336,33.   По сравнению с и...

Moody’s отмечает, что в результате данного рейтингового действия базовые оценки кредитоспособности 8 казахстанских компаний были подтверждены на прежних уровнях, а вероятность государственной поддержки и взаимозависимости дефолтов остались без изменений.

Самрук - Казына успешно реализовал облигации на сумму 25 млрд тенге

«Стабильный» прогноз по рейтингам 8 казахстанских компаний соответствует «Стабильному» прогнозу по суверенному рейтингу Республики Казахстан и отражает ожидания Moody’s, что показатели кредитоспособности, включая показатели операционной и финансовой деятельности, рыночные позиции и уровень ликвидности, будут оставаться на уровне, соответствующем их текущим рейтингам.

Текущий рейтинг АО «КазТрансОйл» «ВааЗ».

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько Вы планируете потратить (или уже потратили) денег на летний отпуск?
  • От 100 до 300 тыс. тенге

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге

  • От 1 млн до 3 млн тенге

  • От 3 млн тенге и выше

  • Не планирую отпуск

  • От 100 до 300 тыс. тенге
    151

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге
    107

  • От 1 млн до 3 млн тенге
    41

  • От 3 млн тенге и выше
    25

  • Не планирую отпуск
    267

Цифра дня
23
млрд тенге
составит сумма поступлений по ОСМС на 2017 год согласно прогнозу Минздрава РК
Цитата дня
Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован
Дмитрий Медведев
Председатель Правительства Российской Федерации
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное