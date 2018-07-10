Moody's присвоил Народному банку долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ваа3

26 июня 2018 года рейтинговое агентство Moody's Investor Services присвоило Народному банку Казахстана новый долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ваа3 и краткосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Prime-3.

Присвоение РРК последовало вслед за опубликованной в июне 2018 года обновленной методологией рейтингования. Согласно изменениям в методологию появился новый тип рейтинга – рейтинг риска контрагента (Counterparty Risk Ratings, CRRs).

Рейтинг Риска Контрагента представляет собой мнение агентства Moody’s о способности банка выполнять непокрытую залогом часть своих обязательств, не относящихся к долговым инструментам. Такие обязательства обычно принимаются организациями при проведении операций с несвязанными сторонами. РРК представляет собой мнение агентства как о вероятности дефолта, так и о возможных потерях в случае дефолта по соответствующим обязательствам. Примерами таких обязательств служат непокрытые залогами обязательства по производным инструментам и сделкам репо.

Ранее 28 июля 2017 года рейтинговое агентство Moody's Investor Services подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг Банка на уровне "Ва1" и поменяло прогноз с "негативный" на "стабильный". Рейтинговое агентство также подтвердило рейтинг на уровне "Ва3" и поменяло прогноз с "негативный" на "стабильный" по следующим выпущенным ценным бумагам

банка: купонные международные облигации (XS0583796973, US46627JAB08, HSBKe5) и седьмой выпуск в пределах третьей облигационной программы банка (KZP07Y10C591, KZ2C00002855, HSBKb18).

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