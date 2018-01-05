МСФО 9 заставит банки признаться в убытках

С 1 января 2018 года казахстанские банки ожидают новые «правила игры», в силу вступают Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 9, согласно которым банки должны будут учитывать ожидаемые кредитные убытки, а не фактически понесенные, как того требует действующая версия – МСФО 39. В БанкЦентрКредит (БЦК) назвали основное изменение, которое появится в банках с внедрением стандарта финотчетности МСФО 9 с января 2018 года.

- В одном из исследований компании Делойт отмечалось, что большинство банков, не только в Казахстане, но и в мире не готовы к внедрению стандарта МСФО 9. На Ваш взгляд изменилась ли ситуация сейчас?

- С методологической точки зрения, даже на текущий момент у мирового сообщества имеются много открытых вопросов, связанных, в основном, из-за региональных особенностей разных стран. Но следует отметить, что применение стандарта с 1 января 2018 года не отменяется.

- Какие основные изменения в деятельности банка, повлечет за собой внедрение МСФО?

- Основным изменением МСФО 9 является замена модели «Понесенных убытков» (IAS 39) на модель «Ожидаемых убытков» (IFRS 9) и, как следствие, ускорение признания убытков и создание резервов как по понесенным, так и по ожидаемым убыткам. В результате чего убытки будут признаваться в отношении всех финансовых активов, на которые распространяется эта модель, а не только тех активов, по которым убытки уже понесены.

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- Назовите наиболее сложные модели МСФО 9 и вызовы, с которыми столкнутся БВУ?

- Для построения продвинутых моделей МСФО 9, на сегодняшний день, у банков недостаточно соответствующих данных.

- Как введение МСФО 9 повлияет на уровень кредитования и кредитную активность? Будет ли спровоцирован рост высокорисковых заемщиков?

- По нашему мнению, внедрение стандарта приведет как минимум к пересмотру риск-аппетита БВУ.

- Какие отрасли кредитования потенциально могут стать менее привлекательными?

- Привлекательность отрасли, а также развитие и продвижение банковских продуктов не зависит напрямую от внедрения нового стандарта. Существует много факторов, определяющих привлекательность отрасли и развитие продуктовой линейки в плане кредитования, например, динамика и темпы роста отрасли, инвестиционная привлекательность, региональные особенности, кредитная политика банка и т.д.