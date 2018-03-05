Мухамедиулы: «Финансирование фондом «Самрук-Казына» спортивного клуба «Астана» не было прозрачным»

В ходе коллегии Министерства культуры и спорта РК глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал вопрос финансирования спортивного клуба «Астана». По его словам, сейчас ведутся необходимые работы для обеспечения прозрачности.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал вопрос финансирования профессионального президентского клуба «Астана». По его словам, процесс передачи от фонда «Самрук-Казына» завершился недавно, поэтому ведомству нужно все детально изучить.

«Как вы знаете национальная компания «Самрук-Казына» передала управление президентским клубом «Астана»под ведение Министерства культуры и спорта. И сейчас есть определенное недопонимание: остановилось финансирование, не выплачивается зарплата спортсменам и так далее. Да, действительно мы до выяснения ситуации временно остановили финансирование. Там суммы очень большие. Нам нужно обеспечить прозрачность и объективность», - заявил министр.

Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что сейчас создается попечительский совет, куда войдут отечественные спортсмены, депутаты и общественные деятели. И уже на днях пройдет его первое заседание.

В БРК прояснили ситуацию с финансированием строительства проблемного стекольного завода

«Теперь мы наконец-то можем вести координированно всю спортивную деятельность в стране. Если до этого «Самрук-Казына» напрямую перечислял деньги, это конечно не было прозрачно. И было много вопросов», - добавил глава министерства культуры и спорта РК.