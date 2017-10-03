На 2,1% уменьшилась величина прожиточного минимума в РК

Величина прожиточного минимума казахстанцев в сентябре 2017 года составила 25 139 тенге, что на 2,1% меньше показателя предыдущего месяца, сообщает корреспондент Kursiv.kz.

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 16,9%, с соответствующим месяцем прошлого года - на 8,4%.

Стоит отметить, в сентябре текущего года в структуре величины прожиточного минимума в доле расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,1%, фруктов и овощей - 15,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,6%, сахара, чая и специй - 2,3%.