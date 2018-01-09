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На 22 млн тенге оштрафовали Атырауский НПЗ

09.01.2018 22:21   1461   0

Экологи оштрафовали Атырауский нефтеперерабатывающий завод на 22 млн тенге за загрязнение атмосферы региона.

«Сверхнормативное загрязнение произошло 11 декабря, когда на АНПЗ произошел пожар на линии трубопровода, по которому нефть идет на переработку. В атмосферу были выброшены сверхлимитные объемы сажи, диоксида азота и диоксида серы», - сообщает телеканал «Хабар 24».

В результате пожара одна из установок несколько дней простаивала.

 «В настоящее время завершается подсчет вреда, нанесенного экологии региона выбросами в атмосферу во время пожара. Поэтому, кроме административного штрафа в 22 млн тенге, предприятию предстоит заплатить штраф и за ущерб», - сообщил и.о. руководителя Департамента экологии по Атырауской области Жолдаскали Телагысов.

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  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
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  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
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  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
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  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
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Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, подвели меня, я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие Президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа прощения за это
Куандык Бишимбаев
экс-министр национальной экономики РК
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