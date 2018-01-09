На 22 млн тенге оштрафовали Атырауский НПЗ

Экологи оштрафовали Атырауский нефтеперерабатывающий завод на 22 млн тенге за загрязнение атмосферы региона.

«Сверхнормативное загрязнение произошло 11 декабря, когда на АНПЗ произошел пожар на линии трубопровода, по которому нефть идет на переработку. В атмосферу были выброшены сверхлимитные объемы сажи, диоксида азота и диоксида серы», - сообщает телеканал «Хабар 24».

В результате пожара одна из установок несколько дней простаивала.

«В настоящее время завершается подсчет вреда, нанесенного экологии региона выбросами в атмосферу во время пожара. Поэтому, кроме административного штрафа в 22 млн тенге, предприятию предстоит заплатить штраф и за ущерб», - сообщил и.о. руководителя Департамента экологии по Атырауской области Жолдаскали Телагысов.