На 83% вырос чистый инвестдоход пенсионных накоплений

Чистый инвестиционный доход пенсионных накоплений за 4 месяца составил 169,3 млрд тенге, что превышает аналогичный показатель прошлого года более чем на 83%. Такое заявление на пресс-конференции в Алматы сделала Сауле Егеубаева, заместитель председателя правления ЕНПФ.

Если рассматривать в годовом выражении (апрель 2017 г. – апрель 2018 г.) доходность составляет 8,8% при инфляции за аналогичный период 6,5%.

«В прошлом году существенное давление испытал доход за счет переоценки валютной части портфеля. Порядка минус 80 млрд тенге цифра звучала тогда. В этом году переоценка финансовых инструментов по рыночной стоимости составила 15 млрд, по валютным инструментам 20 млрд, то есть существенных изменений нет, поэтому в этот раз высокий доход», - сообщила Сауле Егеубаева.

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 мая составила 8,13 трлн тенге, увеличившись за год на 1,21 трлн, прирост таким образом составил 17,5 млрд тенге.

Общая сумма пенсионных поступлений за 4 месяца составила более 266 млрд тенге, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда сумма поступлений была 240 млрд тенге. В то же время сумма пенсионных выплат из ЕНПФ на 1 мая составила 83,03 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 5,7 млрд тенге.

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