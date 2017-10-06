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На что акимат Алматы потратит перераспределенные из бюджета 9,3 млрд тенге?

06.10.2017 14:43   880   0

На социальную сферу было выделено 1,8 млрд тенге, в основном для обеспечения доступным жильем молодежи.

Как сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильяс Усеров, обеспечить доступным жильем молодежь предлагается через механизм льготного кредитования молодежи для покупки жилья через «Жилстройсбербанк». По словам Ильяса Усерова, заем для молодежи будет предоставляться под 5% годовых.

«На эти цели планируется выделить из местного бюджета порядка 1 млрд тенге. На сферу здравоохранения предлагается выделить из местного бюджета 303,2 млн тенге, на покрытие расходов, связанных с увеличением количества вызовов скорой медицинской помощи, а также на начало разработки ПСД сейсмоусиления 3 объектов здравоохранения и строительства онкоцентра», - цитирует МИА «Казинформ» Ильяса Усерова.

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Как сообщил спикер, в 2017 году планируется увеличить охват детей на 898 мест в рамках госзаказа «Балапан» на 71 млн тенге и начать строительство инженерных сетей к 3 детсадам и 3 школам, на что было выделено 2,6 млн тенге.

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По его словам, на сейсмоусиление двух школ выделят 10 млн тенге.

Кроме того, дополнительно будет профинансировано строительство бесплатных сезонных ледовых катков для массового катания с необходимыми условиями досуга и отдыха населения в зимний период.

Также, по словам Ильяса Усерова, в целях повышения привлекательности города для самостоятельных туристов запустят экскурсионный туристический автобус, который позволит за одну поездку увидеть основные достопримечательности мегаполиса.

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«В Алматы закупят 10 эвакуаторов, продолжат строительство здания городского суда, двух пожарных депо на 10 машин, дорожно-транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству улиц в рамках реализации концепции Яна Гейла, а также для проектируемого городского онкоцентра», - рассказал Ильяс Усеров.

По его словам, духовному развитию и культуре населения в рамках Программной статьи президента РК «Рухани жаңғыру» будет также уделено особое внимание.

Как сообщается, планируется строительство кредитного жилья, в 2017 году начнется закладка 47 жилых домов.

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В рамках программы «Нұрлы жер» на начало строительства 6 жилых домов в микрорайоне Саялы-2 выделены необходимые средства.

976,2 млн тенге выделят на развитие транспортной инфраструктуры Алматы.

«В том числе на начало пробивки проспекта Абая, проведение авторского и технического надзора при пробивке ул. Фурманова, начало реконструкции улицы Алматинская, организацию дорожного движения на 6 регулируемых пешеходных переходах по улице Панфилова, а также компенсацию затрат за льготный проезд пассажиров в общественном транспорте», - пояснил Ильяс Усеров.

Он также напомнил, что в 2017 году было отремонтировано 442 двора. Эту работу продолжат и в 2018 году. На благоустройство дворов выделят 39,5 млн тенге. На ремонт центрального парка культуры и отдыха выделят дополнительно 28 млн тенге.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    20

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    48

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    86

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    187

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
400 млн человек не имеют доступа к основным медицинским услугам, при этом 100 млн ежегодно пополняют ряды бедных из-за катастрофически высокой стоимости услуг здравоохранения. Только треть бедного населения планеты получает социальную помощь. Если мы ничего не предпримем, то к 2030 году 167 миллионов детей будут жить в бедности
Джим Ён Ким
президент Всемирного банка
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