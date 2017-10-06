На что акимат Алматы потратит перераспределенные из бюджета 9,3 млрд тенге?

На социальную сферу было выделено 1,8 млрд тенге, в основном для обеспечения доступным жильем молодежи.

Как сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильяс Усеров, обеспечить доступным жильем молодежь предлагается через механизм льготного кредитования молодежи для покупки жилья через «Жилстройсбербанк». По словам Ильяса Усерова, заем для молодежи будет предоставляться под 5% годовых.

«На эти цели планируется выделить из местного бюджета порядка 1 млрд тенге. На сферу здравоохранения предлагается выделить из местного бюджета 303,2 млн тенге, на покрытие расходов, связанных с увеличением количества вызовов скорой медицинской помощи, а также на начало разработки ПСД сейсмоусиления 3 объектов здравоохранения и строительства онкоцентра», - цитирует МИА «Казинформ» Ильяса Усерова.

Как сообщил спикер, в 2017 году планируется увеличить охват детей на 898 мест в рамках госзаказа «Балапан» на 71 млн тенге и начать строительство инженерных сетей к 3 детсадам и 3 школам, на что было выделено 2,6 млн тенге.

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По его словам, на сейсмоусиление двух школ выделят 10 млн тенге.

Кроме того, дополнительно будет профинансировано строительство бесплатных сезонных ледовых катков для массового катания с необходимыми условиями досуга и отдыха населения в зимний период.

Также, по словам Ильяса Усерова, в целях повышения привлекательности города для самостоятельных туристов запустят экскурсионный туристический автобус, который позволит за одну поездку увидеть основные достопримечательности мегаполиса.

«В Алматы закупят 10 эвакуаторов, продолжат строительство здания городского суда, двух пожарных депо на 10 машин, дорожно-транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству улиц в рамках реализации концепции Яна Гейла, а также для проектируемого городского онкоцентра», - рассказал Ильяс Усеров.

По его словам, духовному развитию и культуре населения в рамках Программной статьи президента РК «Рухани жаңғыру» будет также уделено особое внимание.

Как сообщается, планируется строительство кредитного жилья, в 2017 году начнется закладка 47 жилых домов.

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В рамках программы «Нұрлы жер» на начало строительства 6 жилых домов в микрорайоне Саялы-2 выделены необходимые средства.

976,2 млн тенге выделят на развитие транспортной инфраструктуры Алматы.

«В том числе на начало пробивки проспекта Абая, проведение авторского и технического надзора при пробивке ул. Фурманова, начало реконструкции улицы Алматинская, организацию дорожного движения на 6 регулируемых пешеходных переходах по улице Панфилова, а также компенсацию затрат за льготный проезд пассажиров в общественном транспорте», - пояснил Ильяс Усеров.

Он также напомнил, что в 2017 году было отремонтировано 442 двора. Эту работу продолжат и в 2018 году. На благоустройство дворов выделят 39,5 млн тенге. На ремонт центрального парка культуры и отдыха выделят дополнительно 28 млн тенге.