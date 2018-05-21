На каких условиях брокерские компании будут торговать валютой на KASE

В ближайшее время брокерским организациям будет предоставлен доступ к торгам на валютном рынке KASE. Об этом сообщается на сайте Kaзахстанской фондовой биржи.

«Соответствующие поправки, касающиеся предоставления брокерским организациям права участия в биржевых торгах на валютном рынке, были внесены в правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденные постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9. Поправки вступили в силу с 22 апреля 2018 года», - говорится в сообщении биржи.

В соответствии с положением о членских взносах и биржевых сборах (положение), вступительный членский взнос по категории «валютная» для брокерской организации составит 1 500 МРП, ежемесячные членские взносы за членство по категории «валютная» – 25 МРП.

Кроме того, установлен комиссионный сбор KASE по операциям с иностранными валютами по ставке 0,0005% от суммы каждой сделки, заключенной брокерской организацией. Если такая брокерская организация является одновременно продавцом и покупателем по какой-либо сделке, то комиссионный сбор по этой сделке она уплачивает дважды – как продавец и как покупатель.

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В настоящее время брокерским организациям для получения доступа к торгам иностранной валютой на KASE необходимо:

- иметь лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах;

- пройти процедуру получения членства на KASE по категории «валютная».

Для участия брокерских организаций в торгах на валютном рынке предусмотрены следующие условия:

- осуществление расчетов по торгам на условиях предварительной поставки продаваемой и оплаты покупаемой иностранной валюты;

- ограничение размера нетто-покупки в день – не более $100 тыс. на одного клиента брокерской организации в эквиваленте в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, сложившемуся на данный день.

В настоящее время брокерские организации могут подключиться к торговой системе биржевого валютного рынка в тестовом режиме.