Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

На KASE снизился объем торгов долларом в пользу рубля

08.02.2018 12:00   745   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

В январе на Казахстанской фондовой бирже снизился объем торговой валютной парой доллар-тенге. Об этом на традиционной пресс-конференции рассказала директор департамента информации и статистики АО «Казахстанская фондовая биржа» Зауре Есимова.

Общий объем торгов на валютной торговой площадке KASE достиг 1 244,8 млрд тенге. Это на 5,1% или 60,4 млрд тенге выше аналогичного показателя прошлого месяца.

«Положительную динамику продемонстрировал валютный рынок. Доля торгов долларами США ненамного снизилась – 0,9%. Вы все знаете, что валютная пара доллар-тенге занимает 86,1% рынка. За месяц было заключено 7 438 сделок», - отметила спикер.

Зауре Есимова сообщила, что за месяц национальная валюта Казахстана по отношению к доллару США стала дешевле на 2,8%.

«При этом объем торгов рублем составил 586,8 млн единиц валюты, что выше показателя предыдущего месяца на 13,8%. Таким образом, в январе объем торгов в паре рубль-тенге вырос, хоть и не так сильно, за счет клиентских заказов, проектов в рамках ЕАЭС», - подчеркнула директор департамента KASE.

Утренняя сессия: доллар активно растет...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 8 февраля закрылись на уровне 325,30. Национальная валюта ослабл...

По ее словам, 93 сделки было заключено на бирже с российской валютой. Кроме того, небольшой рост объема торгов показала валютная пара юань-тенге.

Назван объем вложений нерезидентов в бумаги KASE

«Объем составил 26,4 млн единиц валюты (на 100% больше, чем в декабре 2017 года), 47 сделок, доля в объеме торгов 0,6%, курс в пределах 50,2-51,2 тенге за 1 юань. Отрицательную динамику показывает пара евро-тенге. По ней заключена только 21 сделка за январь, с объемом 2,9 млн единиц и долей 0,1% в объеме торгов, колебания курса в пределах 395-402 тенге за 1 евро», - заключила Зауре Есимова.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    353

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    205

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    206

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    107

Цифра дня
25 879
тенге
составила величина прожиточного минимума в январе
Цитата дня
За врачебную ошибку наказывать нельзя - это наше твердое убеждение, поскольку врач имеет право ошибаться, потому что знать достоверно, стопроцентно о том, какой диагноз, какое лечение никогда не представляется возможным. Практика многих стран, где развита система здравоохранения, направлена на выявление этих ошибок.
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное