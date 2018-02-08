На KASE снизился объем торгов долларом в пользу рубля

В январе на Казахстанской фондовой бирже снизился объем торговой валютной парой доллар-тенге. Об этом на традиционной пресс-конференции рассказала директор департамента информации и статистики АО «Казахстанская фондовая биржа» Зауре Есимова.

Общий объем торгов на валютной торговой площадке KASE достиг 1 244,8 млрд тенге. Это на 5,1% или 60,4 млрд тенге выше аналогичного показателя прошлого месяца.

«Положительную динамику продемонстрировал валютный рынок. Доля торгов долларами США ненамного снизилась – 0,9%. Вы все знаете, что валютная пара доллар-тенге занимает 86,1% рынка. За месяц было заключено 7 438 сделок», - отметила спикер.

Зауре Есимова сообщила, что за месяц национальная валюта Казахстана по отношению к доллару США стала дешевле на 2,8%.

«При этом объем торгов рублем составил 586,8 млн единиц валюты, что выше показателя предыдущего месяца на 13,8%. Таким образом, в январе объем торгов в паре рубль-тенге вырос, хоть и не так сильно, за счет клиентских заказов, проектов в рамках ЕАЭС», - подчеркнула директор департамента KASE.

По ее словам, 93 сделки было заключено на бирже с российской валютой. Кроме того, небольшой рост объема торгов показала валютная пара юань-тенге.

Назван объем вложений нерезидентов в бумаги KASE

«Объем составил 26,4 млн единиц валюты (на 100% больше, чем в декабре 2017 года), 47 сделок, доля в объеме торгов 0,6%, курс в пределах 50,2-51,2 тенге за 1 юань. Отрицательную динамику показывает пара евро-тенге. По ней заключена только 21 сделка за январь, с объемом 2,9 млн единиц и долей 0,1% в объеме торгов, колебания курса в пределах 395-402 тенге за 1 евро», - заключила Зауре Есимова.