Объем потребительских кредитов второй месяц подряд бьет рекорды - на конец августа 2017 года портфель потребительских кредитов БВУ РК составил 2,8 трлн тг, увеличившись за месяц на 3,0% (80,2 млрд), рост за год составил 12,1% (302,2 млрд).

Удельный вес потребкредитов в общем объеме кредитов БВУ РК за год вырос с 19,7% до 21,5%, месяцем ранее - 21,2%.

Доля просроченных потребительских кредитов за год, к концу августа 2017 года уменьшилась с 8,5% до 7,0% и составляет 195,8 млрд тг.

Годовой прирост потребительских кредитов физлиц по РК показали все 16 регионов.

Лидирует Астана - на 33,0 млрд тг (16,8%), до 229,8 млрд. Доля от РК выросла с 7,9% до 8,2%.

На втором месте Алматы - годовой прирост на 30,9 млрд тг (3,0%), до 1045,0 млрд. Доля от РК при этом сократилась с 40,6% до 37,3%.

Замыкает топ-3 Карагандинская область с годовым приростом на 30,1 млрд тг (20,4%), до 177,1 млрд. Доля от РК увеличилась с 5,9% до 6,3%.

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Самыми доступными потребительскими кредитами в Казахстане являются беззалоговые кредиты на небольшие суммы (до 1 миллиона тенге), для получения которых не требуется обеспечение и высокие оклады.

Всего на рынке РК беззалоговые кредиты предлагают 20 банков из 33 (61 предложение). Из них на максимальную сумму до 1 млн тг предлагают 4 БВУ (11 предложений).

Максимальную сумму до 1 млн тг выдают Kaspi, Нурбанк и Хоум Кредит. Также у Хоум Кредита есть продукты на сумму до 500 тыс. тг и 80 тыс. тг. БЦК выдает максимальную сумму до 300 тыс. тг.

Минимальная эффективная ставка в сегменте варьируется от 21,4% (Kaspi) до 35,8% (Нурбанк).

Все 4 БВУ предлагают кредит на максимальный срок до 48 мес. У Хоум Кредита также есть продукты на срок до 6 и 42 мес.