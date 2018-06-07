На Лондонской фондовой бирже произошел сбой впервые за 7 лет

Лондонская фондовая биржа начала торги на час позже из-за технического сбоя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.

Агентство Bloomberg отмечает, что это первая задержка в открытии за семь лет. В результате торги были открыты в 09:00 (14:00 аст) по местному времени, вместо 08:00 (13 аст).

«Открытие торгов на Лондонской фондовой бирже отложено сегодня утром по техническим причинам, которые были уже урегулированы», - сказали представители биржи Independent.

Как отмечает издание, биржа открывается в 08:00 по лондонскому времени с 1999 года. Открытие торгов задерживалось и ранее, но это случалось редко. До задержки, которая произошла в четверг, 7 июня, сбой произошел в 2011 году, из-за перебоев после того, как на бирже стали использовать новую IT-систему. Тогда торги прерывались несколько раз в течение четырех часов.

Фото: Reuters