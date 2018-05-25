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На модернизацию инфраструктуры здравоохранения требуется порядка 1 трлн тенге

25.05.2018 18:59   796   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

На высокую изношенность больниц и медицинского оборудования указал сегодня в ходе встречи с представителями гражданского сектора по обсуждению актуальных тем в сфере здравоохранения, сообщил сегодня министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«У нас очень серьезно изношена инфраструктура: больницы старые, оборудование старое. Потребность составляет порядка 1 трлн тенге, чтобы до стандартов довести. В 2017 году прирост инвестиций в целом на здравоохранение составил более 30%, с 60 до 90 млрд тенге, но при этом частные инвестиции увеличились вдвое: из 90 млрд тенге более 40 млрд тенге – это частные инвестиции», - проинформировал министр.

В этой части он отметил, что в системе здравоохранения будет дальше развиваться государственно-частное партнерство (ГЧП).

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«Здесь возникает вопрос, чем заниматься государственным медорганизациям. Некоторые коллеги ничего умного не находят, как писать письма в правительство и парламент о том, что Минздрав сократил им финансирование. Минздрав не сократил финансирование, мы наоборот увеличиваем его, но ваши деньги уходят в другие клиники, к тем, кто лучше оказывает медпомощь, в том числе в частный сектор. Вот и все!», - пояснил Елжан Биртанов.

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В то же время, по его словам, этой тенденции не замечают и местные исполнительные органы.

«Мы говорим, что в прошлом году, например, по вашей области уровень финансирования был 100 млрд тенге, так и в этом году он составляет также 100 млрд тенге. Но если ваши пациенты будут утекать в соседние области, то они будут уносить за собой и деньги. Как это происходит в Акмолинской области: многие пациенты с онкологией уходят в Астану, но это естественно, соответственно онкоцентрг. Кокшетау испытывает проблемы (финансовые – «Къ»). Если пациенты уходят в частные центра, другие больницы, так думайте о том, чтобы людей лечить качественно на местах. Ведь людям не хочется ехать куда-то, в соседний регион. Это не удобно, дорого», - сказал глава министерства.

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Коснулся министр и проблемы высокой смертности и травматизма среди населения от несчастных случаев.

«Если посмотреть количество травм и число смертей, то, к сожалению, в Казахстане очень высокий уровень летальности, в том числе госпитальной летальности. Связано это с тем, как быстро приезжает скорая помощь, и насколько качественно эта помощь оказывается», - указал глава минздрава и напомнил, что в прошлом году начат проект по реформе скорой помощи, суть которой сводится к тому, что «скорая помощьне должна быть поликлиникой на колесах» и «скорая помощь только для скорой помощи», то есть нельзя использовать службу для лечения хронических заболеваний. Для этого существуют поликлиники.

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«Мы законодательно разграничили и ситуации, связанные с обострением хронических заболеваний, не несущих угрозу жизни. Они теперь переадресовываются в поликлиники. При этом они дополнительное финансирование получили на обслуживание таких пациентов. В результате, у нас сегодня отмечается снижение нагрузки на скорую помощи и улучшена скорость доезда, то есть достаточно большое количество бригад у нас высвобождается и дальше картина будет улучшаться по мере того, как поликлиники начнут сами заботиться о своих пациентах и не будут доводить их до ситуации, когда нужно будет вызывать скорую», - резюмировал Елжан Биртанов.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    77

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    63

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    192

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    8

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Цитата дня
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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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