Нацбанк: Экономическая активность в Казахстане растет

Экономическая активность сохранила динамику роста, в том числе за счет благоприятного влияния со стороны рынка нефти. Значение краткосрочного экономического индикатора в январе-апреле 2018 года составило 5,0% в годовом выражении. Об этом сегодня сообщил глава Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в городе Алматы.

Данияр Акишев отметил, что положительный вклад в рост внесли горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, связь, торговля, а также улучшающаяся динамика роста в сельском хозяйстве. Рост инвестиций в основной капитал за январь-апрель 2018 года составил 28,9%.

«Денежно-кредитные условия продолжают поддерживаться на нейтральном уровне. Однако сохраняющиеся риски, которые будут ограничивать темпы снижения инфляции до конца текущего года и в следующем году, ограничивают Национальный Банк по дальнейшему снижению базовой ставки в текущем году», - рассказал глава финрегулятора.

Он также подчеркнул, что в целях управления инфляционными ожиданиями и дальнейшего их снижения не исключается, что денежно-кредитные условия в перспективе будут иметь более жесткий характер.

Данияр Акишев: «На рынке сохраняется избыточная ликвидность»

Напомним, ранее сообщалось, что 4 июня Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 9,25% до 9% с коридором +/-1%.