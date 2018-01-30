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Нацбанк намерен поддерживать базовую ставку на уровне темпов экономического роста

30.01.2018 10:44   976   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Национальный банк обещает поддерживать базовую ставку на уровне долгосрочных темпов роста экономики Казахстана.  Об этом глава Нацбанка Данияр Акишев заявил во вторник, в ходе заседания правительства. 

Национальный банк будет устанавливать базовую ставку в зависимости от фактического и прогнозируемого значения инфляции. При этом для сохранения макроэкономического баланса базовая ставка в реальном выражении будет поддерживаться на уровне, не выше долгосрочных темпов экономического роста", - заявил он. 

Напомним, 15 января правление НБ снизило базовую ставку до 9,75%, при этом оставив за собой коридор ее колебаний ±1%. Это решение регулятор объяснил положительными итогами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в следующие 12 месяцев.

«Наше решение подтверждает уверенность Национального банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5–7% в 2018 году и в постепенном достижении среднесрочной цели в 4% в 2020 году. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризисного управления на денежном рынке к периоду восстановления каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции», – сообщил журналистам на брифинге глава финрегулятора Данияр Акишев.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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