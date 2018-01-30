Нацбанк намерен поддерживать базовую ставку на уровне темпов экономического роста

Национальный банк обещает поддерживать базовую ставку на уровне долгосрочных темпов роста экономики Казахстана. Об этом глава Нацбанка Данияр Акишев заявил во вторник, в ходе заседания правительства.

Национальный банк будет устанавливать базовую ставку в зависимости от фактического и прогнозируемого значения инфляции. При этом для сохранения макроэкономического баланса базовая ставка в реальном выражении будет поддерживаться на уровне, не выше долгосрочных темпов экономического роста", - заявил он.

Напомним, 15 января правление НБ снизило базовую ставку до 9,75%, при этом оставив за собой коридор ее колебаний ±1%. Это решение регулятор объяснил положительными итогами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в следующие 12 месяцев.

«Наше решение подтверждает уверенность Национального банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5–7% в 2018 году и в постепенном достижении среднесрочной цели в 4% в 2020 году. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризисного управления на денежном рынке к периоду восстановления каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции», – сообщил журналистам на брифинге глава финрегулятора Данияр Акишев.

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