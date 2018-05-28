Нацбанк назвал самые рентабельные отрасли Казахстана

Увеличение мировых цен на энергоресурсы положительно отразилось на финансовом положении предприятий горнодобывающей промышленности и транспорта. К такому выводу пришли аналитики национального банка в отчете «Оценка реальных показателей деятельности предприятий».

По данным отечественных компаний, наиболее рентабельными являются предприятия горнодобывающей промышленности: средняя рентабельность продаж до налогообложения в отрасли составила в 1 квартале 2018 года 36,8%, тогда как в торговле и обрабатывающей промышленности показатель значительно ниже (16,2% и 17,2%, соответственно).

«В строительстве средняя рентабельность продаж составила 23% (в 4 квартале 2017 года было 17,3%), в транспорте и складировании - 21,9% (в 4 квартале 2017 года было 25%). Несмотря на то, что средняя рентабельность продаж в торговле снизилась незначительно, доля предприятий со значением рентабельности выше этого значения увеличилась существительно (с 41,6% в 4 квартале до 47,5% в 1 квартале 2018 года), что говорит о том, что большинство предприятий в торговле имеют рентабельность ближе к среднеотраслевому уровню», - говорится в отчете Нацбанка РК.

За 4 месяца 2018 года чистый инвестиционный доход ЕНПФ увеличился в 1,8 раза

Во всех рассматриваемых отраслях большинство предприятий имеет рентабельность ниже среднего уровня, кроме предприятий горнодобывающей промышленности, где 52,3% предприятий имеют рентабельность выше среднего значения (в 4 квартале 2017 года их доля была 53,9%). «В отрасли «Транспорт и складирование» их доля составляет 48,5%, в торговле и обрабатывающей промышленности - более 47%. Несмотря на то, что средняя рентабельность продаж в строительстве относительно выше, чем в других отраслях, более половины предприятий в отрасли имеют рентабельность ниже среднего уровня, а именно 58,6%», - отметили эксперты финрегулятора.