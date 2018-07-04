Нацбанк ограничил рост стоимости нового жилья – Акишев

Национальный банк, обозначив максимальный размер ипотечного займа по государственной программе «7-20-25», ограничил рост стоимости недвижимости. Об этом на пресс-конференции в Алматы рассказал глава НБ РК Данияр Акишев.

Напомним, ценовой потолок для приобретаемого жилья, для Астаны, Алматы, Актау и Атырау 25 млн тенге, для остальных регионов 15 млн тенге.



«Изменение ценовой конъюнктуры на жилье зависит от множества факторов – это количество предложений и уровень спроса. Мы стимулируем спрос, адекватное предложение зависит от застройщиков. Учитывая это, я думаю, что вряд ли будут происходить ценовые колебания на рынке жилья. Нет причин для дисбаланса. Это первое. Второе – специально в программе мы заложили максимальную стоимость жилья – это и есть ограничитель роста стоимости жилья», - объяснил Данияр Акишев.

Согласно целевым индикаторам общий объем ипотечных кредитов по программе «7-20-25» составит 1 трлн тенге.



Напомним, в июне парламент страны принят закон, который регулирует новую программу. Так, согласно этому документу, ипотечный кредит по ставке 7%, с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости недвижимости, а также сроком кредита до 25 лет может получить любой казахстанец, у которого есть стабильный доход, но нет в собственности недвижимости.

Акишев: Программа «7-20-25» не будет финансировать долевое строительство

Фото: Олег СПИВАК