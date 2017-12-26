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Нацбанк оштрафовал Нурбанк за разглашение личных данных алматинки

26.12.2017 15:31   1601   0

Национальный Банк наложил административный штраф на АО «Нурбанк» после инцидента с жительницей Алматы Анной Димитриевич. Об этом сообщил директор Департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Нацбанка РК Александр Терентьев, передает Tengrinews.kz.

Александр Терентьев сообщил, что на АО «Нурбанк» был наложен административный штраф.

Как сообщала ранее жительница Алматы, Нурбанком без ее согласия был получен кредитный отчет.

«Заявляю, что никогда не предоставляла письменного согласия на предоставление информации обо мне, равно как и никогда кредитов/займов в данном банке не имелось, также в банке ни разу до сегодняшнего дня не была!!! Друзья, проверьте и вы,» - написала она, приложив выписку из отчета кредитного бюро.

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В отношении данного БВУ была проведена проверка.
 
«Согласно проведенной нами проверке, на гражданку Анну Димитриевич действительно выданы справки: адресная и на недвижимое имущество. По словам работника ЦОНа, выдавшего справки, к ней обратился сотрудник организации Global Capital. В ЦОНы регулярно обращаются представители консалтинговых компаний, заключивших договоры с БВУ на оформление кредитов и работу с кредиторами. По имеющимся у них доверенностям от банков, им выдаются необходимые справки на залоговое имущество. Так как был конец рабочего дня, представитель пообещал занести доверенность утром, при этом сообщив, что Анна Димитриевич является клиентом банка, и наш работник предоставила ему справку. Безусловно, это является серьезным нарушением, и работника, выдавшего справку без доверенности, ожидает увольнение», - сообщили в госкорпорации.

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