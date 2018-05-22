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Нацбанк: Портфель токсичных кредитов БВУ продолжает давить на экономику

22.05.2018 17:00   1027   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

Фактический объем неработающих займов не снижался на протяжении длительного периода времени, несмотря на показатели отчетности. Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности НБ РК Сабит Хакимжанов на презентации «Отчета о Финансовой Стабильности Казахстана за 2015-2017 годы».

По мнению представителя надзорного органа, в 2017 году часть неработающих займов и убытков по ним была признана отдельными банками и покрыта за счет докапитализации.

«Займы с признаками низкой возвратности и низким уровнем покрытия провизиями по-прежнему остаются на балансах банков, продолжая оказывать давление на капитал и возможность кредитовать экономику», - рассказал Сабит Хакимжанов.

Выступая перед участниками встречи, представитель Национального банка Казахстана затронул вопросы переоценки стоимости залогового обеспечения. В частности, по его словам, до 2015 года существенная переоценка банками стоимости залогов на жилые и нежилые здания отсутствовала. После 2015 переоценка банками стоимости залогов отмечалась только по отдельным группам банков.

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«Признание процентного дохода по займам, которые не генерируют денежные потоки относится к так называемой агрессивной политике признания процентного дохода», - отметил представитель НБ РК.

Он добавил, что несвоевременное признание неработающих займов и убытков по ним, слабая практика переоценки стоимости залогового обеспечения, агрессивная политика признания процентного дохода в результате привели к завышению показателей качества ссудного портфеля, рентабельности и достаточности капитала.

Ранее глава Нацбанка рассказал об инициативах по оздоровлению банковской системы.

  • Источник:
  • Пресс-служба Нацбанка РК
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Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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