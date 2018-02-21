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Нацбанк предлагает разрешить банкирам сдавать в аренду жилье валютным ипотечным заемщикам

21.02.2018 13:00   1191   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

В Национальном банке состоялась встреча представителей регулятора с ипотечными заемщиками. На ней обсуждались опции будущей программы рефинансирования ипотечных жилищных займов.

Так, одна из мер поддержки предполагает, что банки смогут сдавать в аренду жилье ипотечным заемщикам.

Начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК Александр Терентьев проинформировал о том, что в Казахстане продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов и озвучил ключевые данные по Программе.

Так, на сегодняшний день было принято порядка 30 тысяч заявок на рефинансирование на общую сумму 220 млрд тенге. Из них одобрено 23,7 тысячи заявок на общую сумму 147,3 млрд тенге; уже рефинансировано более 21 тысячи заявок на сумму 119,7 млрд. тенге.

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Согласно статистике Национального банка, по состоянию на 1 января, совокупный портфель ипотечных займов составил 1 129,2 млрд тенге.

«По существующему законодательству эта деятельность банкам запрещена. Мы разработали поправки в законы. Они дадут возможность всем заемщикам, которые будут находится в данной программе, получать от банка жилье в аренду с последующим выкупом. Но все заемщики должны будут соответствовать критериям этой программы», - рассказал Александр Терентьев.

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Как сообщалось ранее, регулятор предлагает конвертировать все валютные займы физических лиц по курсу 188,35 тенге за доллар. Максимальный срок погашения обязательств составит 20 лет.

«Ставка по таким займам не будет превышать 12% годовых. Почему сделали такую ставку? Кроме валютных заемщиков есть и тенговые. Они тогда в среднем брали ипотечные займы по 12%. И в этих условиях мы не можем валютных заемщиков ставить значительно выше тенговых. Эта опция находится уже на рассмотрении правительства» - пояснил спикер.

При этом он подчеркнул, что новая государственная программа будет распространятся только на заемщиков, которые имеют единственное жилье.

Уже сегодня заемщики освобождаются от уплаты налогов, возникающих при прощении банками их задолженности.

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