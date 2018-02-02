Нацбанк предлагает ввести дополнительные гарантии на аннуитетное страхование

Национальный банк предлагает законодательно закрепить дополнительные гарантии по социально значимым продуктам страхования жизни, в том числе аннуитетное страхование.

Об этом в ходе заседания в мажилисе по пакету поправок в законодательство по вопросам страхования и страховой деятельности заявил заместитель председателя Национального банка Жанат Курманов.

"С учетом международной практики законопроект предусматривает дополнительные гарантии Фонда гарантирования страховых выплат (Фонд) в некоторых случаях отсутствия выплат по отдельным социально значимым продуктам страхования жизни (аннуитетное страхование). Предполагается, что выплаты из системы гарантирования будут осуществляться в определенных случаях (до момента передачи страхового портфеля), направленных на обеспечение принципа непрерывности и своевременности осуществления страховых выплат по действующим договорам аннуитета", - заявил он.

Предлагаемые поправки "направлены на укрепление финансовой устойчивости системы гарантирования, защиту страхователей и снижение социальной напряженности при принудительной ликвидации страховой организации".

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Зампред Нацбанка пояснил, что при принятии данных поправок "от человека фактически ничего не нужно".

"Если он заключил договор аннуитета и в рамках этого аннуитета получает регулярные выплаты, это может быть пенсионный аннуитет, может быть обязательное страхование от несчастных случаев, и он не может работать, и получает обязательные выплаты из страховой компании. Мы говорим о том, что страховые компании должны по этим продуктам выполнить все обязательства. Если пенсионный аннуитет, то в течение всей жизни компания должна обязательства выполнить.

И мы как регулятор обеспечиваем, чтобы у страховых компаний активов было достаточно, и они все эти обязательства обеспечили. Потому что финансовые игроки могут оказаться финансово несостоятельные, страховая компания может обанкротиться, риски никто не исключает. И когда такие риски наступают, мы не хотели бы, чтобы человек, который заключил договор аннуитета, пострадал", - объяснил Курманов.